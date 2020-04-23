Московская компания поставит тепловизоры для контроля температуры тела

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Научно-производственное предприятие, располагающееся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" изготовит десять тысяч тепловизоров для бесконтактного контроля температуры сотрудников на столичных предприятиях, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Сегодня многие столичные заводы оперативно отозвались на запросы потребителей и наладили выпуск товаров, востребованных в условиях пандемии. Так, одно из ведущих предприятий отрасли оптико-электронного приборостроения, работающих в технополисе, в сжатые сроки перепрофилировало производство и теперь готово обеспечить столичные предприятия оборудованием для бесконтактного контроля температуры тела. Более того, эти медицинские приборы решают важную задачу импортозамещения", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, оборудование, созданное научно-производственным предприятием "Александр" (входит в группу компаний "МакроОптика"), имеет ряд отличий от существующих рыночных аналогов.

"Разработчикам удалось создать оборудование полностью из комплектующих российского производства. Оно компактнее аналогов и имеет дополнительные опции. При определении повышенной температуры срабатывает звуковая и визуальная сигнализация. При наличии у заказчика тепловизоров электронно-пропускной системы, проход через турникет для сотрудника с повышенной температурой закрывается, а информация поступает на пульт", - рассказал Дёгтев.