Эксперт заявил о реальной угрозе военного столкновения США и Ирана

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заявление лидера Заявление лидера США о готовности "обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли" в сочетании с актуальной ситуацией в Иране создало реальную угрозу военного столкновения в Персидском заливе, считает президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.

Президент Дональд Трамп в среду в своем Twitter сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые катера, если они преследуют американские корабли в море.

"С моей точки зрения, эта угроза (Трампа) реальна сейчас", - заявил РИА Новости Султанов. При этом, по словам собеседника, в действительности возникшая угроза определяется не ситуацией в Персидском заливе. Он напомнил, что американцы и ранее сообщали, что иранские катера приближались к американским судам на непозволительное расстояние.

"Это вторичное. Самое главное – ситуация, которая складывается внутри США: шансы Трампа на его переизбрание в ноябре постепенно снижаются, несмотря на то, что сегодня он находится в эпицентре информационной активности. В этой связи у него остается только несколько вариантов, один из них – "небольшая победоносная война". Поэтому к заявлению Трампа надо отнестись предельно внимательно, его администрация и он сам могут пойти на разного рода провокации", - считает Султанов.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент и внутри Ирана наблюдается "предельно сложная" ситуация. "Среди фундаменталистов, которые после последних выборов заняли большинство в Межлисе, есть "горячие головы"… Сочетание этих двух факторов, с моей точки зрения, впервые за последние, 1,5-2 года реально создало угрозу военного столкновения - большой войны в Персидском заливе", - пояснил собеседник.