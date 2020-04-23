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2020-04-23T11:39
https://ria.ru/20200423/1570452373.html
Эксперт заявил о реальной угрозе военного столкновения США и Ирана
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РИА Новости

Эксперт заявил о реальной угрозе военного столкновения США и Ирана

11:38 23.04.2020 (обновлено: 11:39 23.04.2020)
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© U.S. Navy photoАмериканский эсминец в Персидском заливе
Американский эсминец в Персидском заливе
© U.S. Navy photo
Американский эсминец в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заявление лидера США о готовности "обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли" в сочетании с актуальной ситуацией в Иране создало реальную угрозу военного столкновения в Персидском заливе, считает президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.
Президент Дональд Трамп в среду в своем Twitter сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые катера, если они преследуют американские корабли в море.
"С моей точки зрения, эта угроза (Трампа) реальна сейчас", - заявил РИА Новости Султанов. При этом, по словам собеседника, в действительности возникшая угроза определяется не ситуацией в Персидском заливе. Он напомнил, что американцы и ранее сообщали, что иранские катера приближались к американским судам на непозволительное расстояние.
"Это вторичное. Самое главное – ситуация, которая складывается внутри США: шансы Трампа на его переизбрание в ноябре постепенно снижаются, несмотря на то, что сегодня он находится в эпицентре информационной активности. В этой связи у него остается только несколько вариантов, один из них – "небольшая победоносная война". Поэтому к заявлению Трампа надо отнестись предельно внимательно, его администрация и он сам могут пойти на разного рода провокации", - считает Султанов.
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Кроме того, по его словам, в настоящий момент и внутри Ирана наблюдается "предельно сложная" ситуация. "Среди фундаменталистов, которые после последних выборов заняли большинство в Межлисе, есть "горячие головы"… Сочетание этих двух факторов, с моей точки зрения, впервые за последние, 1,5-2 года реально создало угрозу военного столкновения - большой войны в Персидском заливе", - пояснил собеседник.
При этом он добавил, что такое столкновение не сможет повлиять на ситуацию с нефтью и подтолкнуть к повышению цены на нее. "Во-первых, сейчас фактически все нефтехранилища во всем мире заполнены на 90-95%. Во-вторых, Иран ограничен в поставках из-за санкций, в-третьих, ожидается, что в ближайшие несколько месяцев, по крайней мере, до сентября никакого резкого подъема в производстве и налаживании экономических связей не будет. Конечно, возможен кратковременный скачок на уровень 25-30 долларов за баррель, но не следует ожидать, что из-за возможной войны цена стабильно поползет вверх", - заключил эксперт.
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Дональд ТрампШамиль СултановИранСШАВ мире
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