Число заболевших COVID-19 в общежитии в Киевской области выросло до 78

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом в общежитии в городе Вишневое Киевской области Украины выросло до 78, из них 16 – дети, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.

Во вторник местные власти сообщили, что в общежитии в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19, были инфицированы 37 постояльцев, двое из них скончались, трое находятся в реанимации. По данным МВД Украины, около 300 человек изолированы. Полиция и Нацгвардия никого не пропускают на территорию здания, продукты и средства личной гигиены доставляются местными властями.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 23 апреля 2020 года государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр минздрава Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей общежития города Вишневое. Результаты: всего проверено образцов биологического материала - 224. Подтвержденные случаи коронавирусной болезни (COVID-19) - 78. Из них детей до 17 лет – 16", - говорится в сообщении областной госадминистрации.

В пресс-службе отметили, что среди заразившихся двое сотрудников общежития. В больнице находятся три человека, остальные – на самоизоляции по месту жительства.

По последним данным минздрава, в Киевской области зафиксирован 451 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего по Украине зафиксировано 7,17 тысячи случаев COVID-19, из которых 187 стали смертельными, 504 человека выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.