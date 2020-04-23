Власти Дананга во Вьетнаме примут иностранцев для продления виз

Дипмиссия уточняет, что управление миграции Дананга ведет приём граждан с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что в Дананге до 22 апреля действовали ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19, в связи с чем прием иностранных граждан был временно приостановлен.
В свою очередь генконсульство РФ в Хошимине сообщило, что сотрудники дипмиссии провели переговоры с руководством Управления внешних связей провинции Кханьхоа, а также миграционных отделов полиции провинций Кханьхоа и Биньтхуан, на которых обсуждались проблемы правового положения граждан России на юге Вьетнама и создания благоприятных условий для оформления туристических виз с учетом введенных во Вьетнаме ограничений и отсутствием международного авиасообщения, а также вопросы оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях в связи с невозможностью вернуться в Россию.
В генконсульстве РФ отметили, что вьетнамская сторона в Хошимине не будет распространять "льготный" режим с визами на лиц, которые имеют длительные периоды нарушений миграционного законодательства страны, не связанные с введенными ограничениями во Вьетнаме и закрытием границ из-за COVID-19. Вьетнамская сторона уведомила, что туристические визы не будут переоформляться тем, кто нарушает введенные правительством Вьетнама правила, направленные на борьбу с коронавирусом (особенно обязательное ношение масок, в том числе на улице, и социальное дистанцирование).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.