Власти Дананга во Вьетнаме примут иностранцев для продления виз

Дипмиссия уточняет, что управление миграции Дананга ведет приём граждан с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Дананге до 22 апреля действовали ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19, в связи с чем прием иностранных граждан был временно приостановлен.

В генконсульстве РФ отметили, что вьетнамская сторона в Хошимине не будет распространять "льготный" режим с визами на лиц, которые имеют длительные периоды нарушений миграционного законодательства страны, не связанные с введенными ограничениями во Вьетнаме и закрытием границ из-за COVID-19. Вьетнамская сторона уведомила, что туристические визы не будут переоформляться тем, кто нарушает введенные правительством Вьетнама правила, направленные на борьбу с коронавирусом (особенно обязательное ношение масок, в том числе на улице, и социальное дистанцирование).