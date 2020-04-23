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2020-04-23T07:19
https://ria.ru/20200423/1570441557.html
Эксперт рассказал, как компаниям подобрать сервис видеоконференций
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как компаниям подобрать сервис видеоконференций

07:19 23.04.2020
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© Depositphotos / fizkesРазговор по видеосвязи
Разговор по видеосвязи
© Depositphotos / fizkes
Разговор по видеосвязи. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Переход компаний по всему миру на дистанционную работу резко повысил спрос на сервисы для онлайн-видеоконференций, однако некоторые из них имеют опасные для компаний и их сотрудников уязвимости - отсутствие шифрования, небезопасное хранение данных пользователей, передача данных третьим лицам и так далее, рассказал РИА Новости ведущий инженер направления антивирусной компании McAfee в России (ГК "Монт") Антон Тихонов.
"В последнее время многие задумались о том, какой сервис видеосвязи выбрать. Сегодня это крайне важный момент, так как сейчас мы все на удаленной работе и нам необходимо общаться с коллегами, партнерами, клиентами. Точно так же, как нет "лучшего" автомобиля, не существует и лучшей платформы для совместных видеоконференций. Прежде чем принимать решение, какие сервисы использовать в своей организации, необходимо учесть некоторые советы по безопасности и конфиденциальности", - указал он.
По словам эксперта, многие сервисы позволяют делать запись прямо во время разговора. "Независимо от уровня безопасности приложения, напомните пользователям, что любой, кто подключен к видеозаписи, может записывать звук или экран за пределами приложения. Поэтому все разговоры следует вести исходя из того, что беседа не может быть полностью конфиденциальна", - предупредил он.
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Помимо этого компании стоит заранее проверить, как хранятся данные пользователей сервиса и стоит ли регистрироваться и оставлять там свою конфиденциальную информацию. "Важно убедиться, что облачный сервис не потеряет эти данные в случае взлома. Здесь выбор стоит за вами. … Право интеллектуальной собственности - удивительно, что существуют сервисы, которые пытаются претендовать на интеллектуальную собственность своих пользователей. С недавнего времени после внимательного изучения такие лицензионные соглашения были изменены, а подобные пункты удалены. Но всё же обязательно читайте то, что написано мелким шрифтом в договоре", - сказал он.
"Отдавайте предпочтение тем службам, где используется шифрование данных, чтобы гарантировать защиту передачи информации. При этом стоит обращать внимание и на методы шифрования (протоколы SSL, TLS и др.). Использует ли сервис данные пользователя только в рамках своей платформы или делится информацией с третьей стороной (некоторые предоставляют данные компаниям-партнерам, например, Facebook, Google)", - добавил Тихонов.
"Наконец, очевидный совет в плане безопасности — не делиться скриншотами видеоконференций в социальных сетях — злоумышленники могут узнать имена пользователей или уникальный ID совещаний. Если это постоянный идентификатор, то с его помощью они способны проникнуть на собрание в будущем", - подытожил эксперт.
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