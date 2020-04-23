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Религия и мировоззрение
2020-04-23T12:14
https://ria.ru/20200423/1570439962.html
Месяц поста и молитвы Рамадан начнется у мусульман в четверг
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_273e1ece32d1c23556475cc921304ca4.jpg
РИА Новости

Месяц поста и молитвы Рамадан начнется у мусульман в четверг

03:14 23.04.2020 (обновлено: 12:14 23.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В четверг вечером у мусульман начнется месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы.
В этом году из-за коронавируса в мусульманской общине РФ молитвы в мечетях состоятся без прихожан: верующим предписано сидеть дома. Это касается как ежедневной молитвы, так и специальной - "таравих", которая читается после пятой ежедневной молитвы и только в Рамадан. Традиционную проповедь имама верующим тоже рекомендуют слушать онлайн.
Однако, как сказано, например, в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
19 апреля, 14:50Религия и мировоззрение
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Поститься положено строго: не есть и не пить от восхода до заката солнца. Улемы отмечают, что больные коронавирусом могут не поститься, если это противопоказано по здоровью. Однако после выздоровления верующие "восполнят пропущенные дни поста один к одному". Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
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Также Рамадан – месяц милосердия. Так, например, Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) постановил раньше, чем обычно, выплатить закят - милостыню или налог, который собирают в пользу нуждающихся членов мусульманской общины. К таковым улемы отнесли самозанятых, оставшихся из-за коронавируса без работы, служащих, у которых денег не хватает на самое необходимое, и наемных работников, которые оказались на карантине.
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Религия и мировоззрениехаджРамаданВ миреРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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