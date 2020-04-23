Месяц поста и молитвы Рамадан начнется у мусульман в четверг

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В четверг вечером у мусульман начнется месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы.

В этом году из-за коронавируса в мусульманской общине РФ молитвы в мечетях состоятся без прихожан: верующим предписано сидеть дома. Это касается как ежедневной молитвы, так и специальной - "таравих", которая читается после пятой ежедневной молитвы и только в Рамадан. Традиционную проповедь имама верующим тоже рекомендуют слушать онлайн.

Однако, как сказано, например, в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста.

Поститься положено строго: не есть и не пить от восхода до заката солнца. Улемы отмечают, что больные коронавирусом могут не поститься, если это противопоказано по здоровью. Однако после выздоровления верующие "восполнят пропущенные дни поста один к одному". Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).