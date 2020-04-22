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2020-04-22T19:47
https://ria.ru/20200422/1570432154.html
МИД Израиля призвал к санкциям против Ирана за запуск военного спутника
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570402831_0:309:2778:1872_1036x0_80_0_0_10eb42e4fee6408031abda9099a99033.jpg
РИА Новости

МИД Израиля призвал к санкциям против Ирана за запуск военного спутника

19:47 22.04.2020
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© AP Photo / SepahnewsЗапуск ракеты-носителя с военным спутником в Иране
Запуск ракеты-носителя с военным спутником в Иране
© AP Photo / Sepahnews
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Израиль осуждает попытку запуска военного спутника Ираном и призывает международное сообщество к дополнительным санкциям против Тегерана, говорится в официальном сообщении МИД Израиля.
"Израиль решительно осуждает попытку запуска иранского военного спутника Корпусом стражей исламской революции, которая признана в США террористической организацией", - говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду МИД Израиля.
Израильские дипломаты называют запуск спутника прикрытием для дальнейшего развития передовых ракетных технологий в Иране - разработки межконтинентальных ракет и ракет с ядерным оружием - и считают, что запуск нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
"Израиль призывает международное сообщество осудить запуск и наложить дополнительные санкции на иранский режим, чтобы удержать его от продолжения столь вызывающей и опасной деятельности", - отмечено в сообщении дипведомства Израиля.
Генерал Джон Хайтен
22 апреля, 18:55
В Пентагоне прокомментировали запуск Ираном военного спутника
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что запуск Ираном первого военного спутника носит мирный характер.
Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
22 апреля, 09:17
Под осуждение Запада. Иран вывел на орбиту первый военный спутник
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МИД Израиля‎Тегеран (город)ООНСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
ria.ru/20190711/1556429007.html
22 апреля, 20:09
Black Scorpion
274400003
Судя по пальцу в верх, одни израильтяне статью читали?
22 апреля, 19:52
ggalanin_y
169810181001
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