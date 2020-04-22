МИД Израиля призвал к санкциям против Ирана за запуск военного спутника

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Израиль осуждает попытку запуска военного спутника Ираном и призывает международное сообщество к дополнительным санкциям против Тегерана, говорится в официальном сообщении МИД Израиля.
"Израиль решительно осуждает попытку запуска иранского военного спутника Корпусом стражей исламской революции, которая признана в США террористической организацией", - говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду МИД Израиля.
Израильские дипломаты называют запуск спутника прикрытием для дальнейшего развития передовых ракетных технологий в Иране - разработки межконтинентальных ракет и ракет с ядерным оружием - и считают, что запуск нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
"Израиль призывает международное сообщество осудить запуск и наложить дополнительные санкции на иранский режим, чтобы удержать его от продолжения столь вызывающей и опасной деятельности", - отмечено в сообщении дипведомства Израиля.
22 апреля, 18:55В Пентагоне прокомментировали запуск Ираном военного спутника
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что запуск Ираном первого военного спутника носит мирный характер.