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Росстат отметил рост производства гречки в России
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РИА Новости

Росстат отметил рост производства гречки в России

16:53 22.04.2020 (обновлено: 16:54 22.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Производство гречневой крупы в России в марте увеличилось на 45,8% по сравнению с февралем текущего года и на 41,1% - к марту прошлого года, а производство макарон выросло на 25,9% и на 20,7% соответственно, говорится в сообщении Росстата. Именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос россиян в прошлом месяце.
"Производство гречневой крупы в марте 2020 года составило 50,5 тысячи тонн. Рост к февралю 2020 года составил 45,8%, к марту 2019 года - 41,1 %", - говорится в сообщении. Вместе с тем объем производства гречки в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,7%.
"Значительно выросло в марте 2020 года производство макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к февралю 2020 года составил 25,9%, к марту 2019 года - 20,7% (объем за март 2020 года – 144 тысяч тонн)", - добавляет статистическое ведомство. В январе-марте 2020 года рост производства в годовом выражении составил 7,6%.
Объемы переработки и консервирования фруктов и овощей увеличились на 17,4% по сравнению с мартом 2019 года. Переработка картофеля выросла на 24,3% по сравнению с мартом прошлого года и на 13,3% по сравнению с февралем текущего года. В первом квартале было переработано 87 тысяч тонн картофеля, что 27,5% больше, чем за январь-март 2019 года.
Покупка гречневой крупы в одном из продуктовых магазинов города Омска
22 апреля, 16:32
Рост цен на гречку ускорился
При этом в марте сократилось производство сахара - на 34,1% по сравнению с мартом 2019 года и на 70,7% по сравнению с февралем текущего года. "Тем не менее, за счет активного использования запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в первом квартале 2020 года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178,1% больше, чем за январь-март 2019 года", - добавляет Росстат.
Ведомство указывает, что на снижение объемов производства сахара, в том числе, повлияло изменение производственной политики предприятий Липецкой области. "Погодные условия предоставили возможность длительного хранения сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены, а объемы производства в январе-феврале выросли. Увеличились остатки продукции на складах, что привело к снижению выпуска продукции в марте 2020 года", - поясняется в сообщении.
"Существенным фактором снижения объемов производства также является низкая рыночная стоимость продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По данным производителей отпускные цены в 2020 году за килограмм продукции снизились до примерно 20 рублей. В аналогичный период прошлого года они находились на уровне 30 рублей за 1 килограмм", - указывает Росстат.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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