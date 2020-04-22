Росстат отметил рост производства гречки в России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Производство гречневой крупы в России в марте увеличилось на 45,8% по сравнению с февралем текущего года и на 41,1% - к марту прошлого года, а производство макарон выросло на 25,9% и на 20,7% соответственно, говорится в сообщении Производство гречневой крупы в России в марте увеличилось на 45,8% по сравнению с февралем текущего года и на 41,1% - к марту прошлого года, а производство макарон выросло на 25,9% и на 20,7% соответственно, говорится в сообщении Росстата . Именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос россиян в прошлом месяце.

"Производство гречневой крупы в марте 2020 года составило 50,5 тысячи тонн. Рост к февралю 2020 года составил 45,8%, к марту 2019 года - 41,1 %", - говорится в сообщении. Вместе с тем объем производства гречки в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,7%.

"Значительно выросло в марте 2020 года производство макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к февралю 2020 года составил 25,9%, к марту 2019 года - 20,7% (объем за март 2020 года – 144 тысяч тонн)", - добавляет статистическое ведомство. В январе-марте 2020 года рост производства в годовом выражении составил 7,6%.

Объемы переработки и консервирования фруктов и овощей увеличились на 17,4% по сравнению с мартом 2019 года. Переработка картофеля выросла на 24,3% по сравнению с мартом прошлого года и на 13,3% по сравнению с февралем текущего года. В первом квартале было переработано 87 тысяч тонн картофеля, что 27,5% больше, чем за январь-март 2019 года.

При этом в марте сократилось производство сахара - на 34,1% по сравнению с мартом 2019 года и на 70,7% по сравнению с февралем текущего года. "Тем не менее, за счет активного использования запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в первом квартале 2020 года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178,1% больше, чем за январь-март 2019 года", - добавляет Росстат.

Ведомство указывает, что на снижение объемов производства сахара, в том числе, повлияло изменение производственной политики предприятий Липецкой области. "Погодные условия предоставили возможность длительного хранения сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены, а объемы производства в январе-феврале выросли. Увеличились остатки продукции на складах, что привело к снижению выпуска продукции в марте 2020 года", - поясняется в сообщении.