Cуд выпустил из СИЗО экс-гендиректора НПО Лавочкина Лемешевского

"Суд перевел под домашний арест Лемешевского и Третьякова. Следователь подал ходатайство о продлении ареста, но судья постановил освободить их, оба провели в СИЗО более 17 месяцев", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерина Аверьянова (тоже находится под домашним арестом) и Третьяков похитили у предприятия ракетно-промышленной отрасли около 330 миллионов через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры", два года якобы оказывавшей юридические услуги, которые на деле выполняли штатные сотрудники НПО.