Cуд выпустил из СИЗО экс-гендиректора НПО Лавочкина Лемешевского

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского и адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении из бюджета 330 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
"Суд перевел под домашний арест Лемешевского и Третьякова. Следователь подал ходатайство о продлении ареста, но судья постановил освободить их, оба провели в СИЗО более 17 месяцев", - сказал собеседник агентства.
Фигуранты будут находиться под домашним арестом по 26 июля.
По версии следствия, Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерина Аверьянова (тоже находится под домашним арестом) и Третьяков похитили у предприятия ракетно-промышленной отрасли около 330 миллионов через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры", два года якобы оказывавшей юридические услуги, которые на деле выполняли штатные сотрудники НПО.
Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В конце декабря Химкинский городской суд вернул дело прокурору по его ходатайству после почти трех месяцев слушаний.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры, заключенные между коллегией и НПО Лавочкина, применил последствия недействительности сделок и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Это решение было оспорено, но Верховный суд отклонил кассационную жалобу.
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