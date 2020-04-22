Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
По данным специалистов, у переболевших коронавирусом не возникает надежного иммунитета. Как отметил профессор иммунологии Эрик Вивье, организму требуется около трех недель, чтобы накопить достаточное количество антител против вирусов на основе РНК, но и в этом случае они могут защищать только в течение нескольких месяцев.
Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, напомнил, что были выявлены случаи повторного заражения коронавирусом. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус никогда не исчезал из организма заболевших и оставался бездействующим и бессимптомным, как "хроническая инфекция" вроде герпеса.
Поскольку свойства антител в этом случае пока неизвестны, специалисты сомневаются, что в будущем вирус исчезнет сам по себе из-за того, что не сможет найти переносчиков в условиях коллективного иммунитета.
"Единственное реальное решение на данный момент — это вакцина", — подчеркнул Арчи Клементс, профессор австралийского Университета Кертин в Перте.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.