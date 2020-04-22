Метеорный поток Лириды достигнет своего пика ночью 22 апреля

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Метеорный поток Лириды достигнет своего максимума ночью на 22 апреля, по данным ученых, на небе можно будет увидеть до 18 вспышек в час.

Как рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман, Лириды можно увидеть с 16 по 25 апреля, когда Земля пролетает шлейф, оставленный кометой Тэтчера, но максимума поток достигнет ближе к утру 22 апреля.

Частички кометной пыли врезаются в атмосферу и устремляются на поверхность планеты со скоростью 48 километров в секунду. Радиант, то есть точка, из которой как бы вылетают метеоры, находится в созвездии Лиры. Чтобы найти его на небе, надо смотреть на яркую звезду Вега, которая будет видна над восточным горизонтом.

"Надо смотреть на Вегу, и чем ближе к утру, тем лучше. То есть наблюдать Лириды лучше после полуночи вплоть до утра. Радиант будет подниматься все выше и выше и растает в солнечных лучах. Единственное, что может помешать, это наша погода, облака, но надеюсь, что в эту ночь будет ясное звездное небо. Желаю хороших наблюдений", — отметила Кошман.