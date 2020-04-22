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2020-04-22T10:42
https://ria.ru/20200422/1570384734.html
Метеорный поток Лириды достигнет своего пика ночью 22 апреля
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РИА Новости

Метеорный поток Лириды достигнет своего пика ночью 22 апреля

03:37 22.04.2020 (обновлено: 10:42 22.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо . Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Метеорный поток Лириды достигнет своего максимума ночью на 22 апреля, по данным ученых, на небе можно будет увидеть до 18 вспышек в час.
Как рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман, Лириды можно увидеть с 16 по 25 апреля, когда Земля пролетает шлейф, оставленный кометой Тэтчера, но максимума поток достигнет ближе к утру 22 апреля.
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Частички кометной пыли врезаются в атмосферу и устремляются на поверхность планеты со скоростью 48 километров в секунду. Радиант, то есть точка, из которой как бы вылетают метеоры, находится в созвездии Лиры. Чтобы найти его на небе, надо смотреть на яркую звезду Вега, которая будет видна над восточным горизонтом.
"Надо смотреть на Вегу, и чем ближе к утру, тем лучше. То есть наблюдать Лириды лучше после полуночи вплоть до утра. Радиант будет подниматься все выше и выше и растает в солнечных лучах. Единственное, что может помешать, это наша погода, облака, но надеюсь, что в эту ночь будет ясное звездное небо. Желаю хороших наблюдений", — отметила Кошман.
Лириды могут быть непредсказуемым потоком. Ядро кометы, которая их оставила, было довольно рыхлым, поэтому частички отличаются друг от друга размерами. Когда в атмосферу попадает большой кусок, он может рассыпаться на тысячу мелких метеоров. Так было, например, в 1922 и 1982 годах. Небольшой шанс увидеть огромное количество метеоров есть и сейчас, несмотря на то, что комета Тэтчера подлетает к Солнцу раз в 415 лет и последний раз была в нашей системе в 1861 году, то есть сейчас находится практически на максимальном отдалении от Земли.
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Космос - РИА НаукаМосковский планетарийОбщество
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