Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят Сирию на онлайн-встрече

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерская встреча в "астанинском" формате по Министерская встреча в "астанинском" формате по Сирии впервые за три года его существования пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ожидается, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров , Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу по видеоконференции обсудят развитие ситуации в Сирии, в том числе вокруг Идлиба, а также конституционный комитет и политический процесс в стране.

Не исключено, что министры затронут вопрос и организации трехстороннего саммита по Сирии, который должен пройти в Тегеране, но был отложен из-за ситуации с коронавирусом. В МИД Ирана считают, что несмотря на новые форматы работы и растущее число онлайн-мероприятий в мире, встреча лидеров трех стран должна быть очной, а провести ее нужно при первой же возможности.

Конституция, выборы и Идлиб

Ситуация в сирийском Идлибе накалилась до предела в конце февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться. После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.

С момента заключения договоренностей российским и турецким военным удалось провести пять совместных патрулирований. В целом в Москве отмечают, что режим соблюдения перемирия соблюдается, однако, боевики не прекращают попыток сорвать усилия Москвы и Анкары. В частности, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , террористы всячески препятствуют проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М-4.

"Это лишний раз подтверждает, что в Идлибе правят бал террористы. Они настроены на продолжение кровопролития", - заявила Захарова.

При этом в Турции недавно снова обвинили Дамаск в росте напряженности в Идлибе и пригрозили военным ответом. "Пока мы сражаемся с коронавирусом, возрастает число нападений на Идлиб со стороны сирийского режима. Если он будет продолжать в том духе, то заплатит за это высокую цену. Мы не будем на это смотреть спокойно", - сказал Эрдоган.

Видимых успехов пока нет и на политическом треке, который идет под эгидой ООН. Последний раунд заседаний конституционного комитета прошел в Женеве в конце ноября, однако, заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте, но созвать встречу не удалось из-за пандемии коронавируса. В конце марта Педерсен сообщил СБ ООН , что в настоящий момент ситуация с вирусом по-прежнему не позволяет собрать сирийцев в Женеве

Москве ранее подчеркивали, что не намерены драматизировать ситуацию из-за того, что работа конституционного комитета Сирии пока идет не быстро, хотя и вечно работать он не может.

Коронавирусу вопреки

Турции. МИД Ирана , который должен принимать новый саммит "тройки" по Сирии, пообещали, что будут стараться организовать очную встречу президентов России, Ирана

"Саммит не отменен, он отложен из-за коронавируса. Принимая важность встречи глав, мы убеждены, что встреча должна пройти при первой же появившейся возможности - очно", - сказал РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в онлайн-формате.

Накануне проведения онлайн-встречи министров президент Путин поговорил по телефону с президентами Ирана и Турции.

Коронавирус, однако, затронул не только три страны-гаранта "астанинского" процесса, но и саму Сирию. Особую озабоченность вызывает обстановка в лагере беженцев "Рукбан", а наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса складывается в Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа. При этом, по заявлению российского и сирийского штабов, Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, западные санкции при этом мешают поставкам оборудования.

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