Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят Сирию на онлайн-встрече

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерская встреча в "астанинском" формате по Сирии впервые за три года его существования пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ожидается, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу по видеоконференции обсудят развитие ситуации в Сирии, в том числе вокруг Идлиба, а также конституционный комитет и политический процесс в стране.
Не исключено, что министры затронут вопрос и организации трехстороннего саммита по Сирии, который должен пройти в Тегеране, но был отложен из-за ситуации с коронавирусом. В МИД Ирана считают, что несмотря на новые форматы работы и растущее число онлайн-мероприятий в мире, встреча лидеров трех стран должна быть очной, а провести ее нужно при первой же возможности.
Конституция, выборы и Идлиб
Ситуация в сирийском Идлибе накалилась до предела в конце февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться. После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
С момента заключения договоренностей российским и турецким военным удалось провести пять совместных патрулирований. В целом в Москве отмечают, что режим соблюдения перемирия соблюдается, однако, боевики не прекращают попыток сорвать усилия Москвы и Анкары. В частности, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, террористы всячески препятствуют проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М-4.
"Это лишний раз подтверждает, что в Идлибе правят бал террористы. Они настроены на продолжение кровопролития", - заявила Захарова.
При этом в Турции недавно снова обвинили Дамаск в росте напряженности в Идлибе и пригрозили военным ответом. "Пока мы сражаемся с коронавирусом, возрастает число нападений на Идлиб со стороны сирийского режима. Если он будет продолжать в том духе, то заплатит за это высокую цену. Мы не будем на это смотреть спокойно", - сказал Эрдоган.
Видимых успехов пока нет и на политическом треке, который идет под эгидой ООН. Последний раунд заседаний конституционного комитета прошел в Женеве в конце ноября, однако, заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте, но созвать встречу не удалось из-за пандемии коронавируса. В конце марта Педерсен сообщил СБ ООН, что в настоящий момент ситуация с вирусом по-прежнему не позволяет собрать сирийцев в Женеве.
Коронавирусу вопреки
"Саммит не отменен, он отложен из-за коронавируса. Принимая важность встречи глав, мы убеждены, что встреча должна пройти при первой же появившейся возможности - очно", - сказал РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в онлайн-формате.
Накануне проведения онлайн-встречи министров президент Путин поговорил по телефону с президентами Ирана и Турции.
Кроме того, за несколько дней до проведения министерского онлайн-заседания Зариф посетил с визитом Дамаск, где встретился с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и президентом Башаром Асадом. Это был первый почти за два последних месяца визит Зарифа за пределы страны, которая с 19 февраля борется с коронавирусом.
Коронавирус, однако, затронул не только три страны-гаранта "астанинского" процесса, но и саму Сирию. Особую озабоченность вызывает обстановка в лагере беженцев "Рукбан", а наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса складывается в Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа. При этом, по заявлению российского и сирийского штабов, Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, западные санкции при этом мешают поставкам оборудования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
*Террористическая организация, запрещенная в России.