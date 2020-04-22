Армия Хафтара заявила, что отбила атаки отрядов ПНС

КАИР, 22 апр – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара отбила все атаки отрядов Правительства национального согласия (ПНС) на город Тархуна, заявил в эфире телеканала Sky News Arabia официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее глава заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри заявил журналистам, что после установления частями ПНС контроля над побережьем к западу от Триполи "первоочередной военной целью стало овладение городом Тархуна" в 50 километрах к юго-востоку от столицы. Бои за Тархуну начались в конце минувшей недели.
"Атаки боевиков на Тархуну провалились. Армия нанесла им серьезные потери", - заявил аль-Мисмари.
По словам спикера ЛНА, "режим прекращение огня, о котором была достигнута договоренность в Берлине, остался позади в связи с увеличением темпов переброски террористов из Сирии".
Силы ПНС в начале минувшей недели вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и установления контроля над городами Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящимися к западу от Триполи.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.