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Искусство
Культура
2020-04-22T00:10
https://ria.ru/20200422/1570381461.html
Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/98239/43/982394332_0:51:2000:1176_1036x0_80_0_0_21b1f17437f76052d5c2417ed2f0bb5b.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

00:00 22.04.2020 (обновлено: 00:10 22.04.2020)
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© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
Сцена из спектакля Леди Макбет нашего уезда
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сегодня в МДТ – Театре Европы "Чевенгур", в Метрополитен-опере – злободневная "Тоска", в МТЮЗе – лауреат театральных премий "Леди Макбет нашего уезда", а бывший лидер "Агаты Кристи" приглашает на онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (22 апреля) до 1:30 (23 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы будет доступна запись "Тоски" Джакомо Пуччини. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Эммануэль Вийом. В ролях: Соня Йончева, Витторио Григоло и Желько Лучич.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает детей младшего возраста на спектакль "Сладкая ловушка". Постановка Никиты Шмитько.

День

В 14:00 Санкт-Петербургский музей Фаберже зовет всех желающих на короткую экскурсию "Пасхальные яйца-складни".
В 16:00 Московский областной ТЮЗ на своем YouTube-канале начнет трансляцию спектакля "По зеленым холмам океана" по философской сказке-путешествию Сергея Козлова.
В 17:00 в пермский Театр – Театр представит спектакль для двух актеров – его и ее – "Глаза голубой собаки" по рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса о танце сновидений, любви, одиночестве и вечном поиске. Постановка главного балетмейстера театра Ирины Ткаченко.
В 18:00 Театр имени Пушкина покажет спектакль "Разбойники" по произведению Фридриха Шиллера. Постановка Василия Бархатова.
В 18:00 из студии в Екатеринбурге начнется прямая трансляция онлайн-концерта Вадима Самойлова, бывшего фронтмена группы "Агаты Кристи". В нем примут участие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вечер

В 19:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" смотрите видеозапись спектакля "Сердце не камень" Московского театра "Et Cetera" по пьесе Александра Островского. Постановка Григория Дитятковского.
В 19:00 МТЮЗ продолжит "Неделю спектаклей Камы Гинкаса" записью 2013 года "Леди Макбет нашего уезда" по повести Николая Лескова. Спектакль – лауреат "Хрустальной Турандот" в номинациях "лучший спектакль" и "лучшая женская роль" (Елизавета Боярская) и премии Станиславского.
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
Сцена из спектакля Леди Макбет нашего уезда
1 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
Сцена из спектакля Леди Макбет нашего уезда
2 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
Сцена из спектакля Леди Макбет нашего уезда
3 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
Сцена из спектакля Леди Макбет нашего уезда
4 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
1 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
2 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
3 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
4 из 4
Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя
В 19:00 Александринский театр еще раз, теперь в своих соцсетях, покажет спектакль "Иваны" по "Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и другим произведениям Николая Гоголя. Режиссер Андрей Могучий.
В 19:00 на сайте МДТ — Театра Европы можно будет увидеть "Чевенгур" по мотивам романа Андрея Платонова. Постановка Льва Додина. Спектакль, премьера которого состоялась в 1999 году, – лауреат "Золотой маски". Запись 2009 года
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
3 июня 2019, 08:00Культура
Сергей Стадлер: "Когда-то и Штраус был эстрадой"
В 19:00 любителей классической музыки Московская консерватория ждет на первую часть концерта "Виртуозная музыка для скрипки". На сцене симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера и солиста Сергея Стадлера. В программе произведения Моцарта.
В 19:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева приглашает на спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" об учительнице, которую пытались обмануть советские старшеклассники. Постановка – режиссерский дебют Александра Иванова. Премьера состоялась в 2013 году.
Репетиция спектакля
8 апреля, 08:00Культура
Билет в первый ряд. Лучшие мировые спектакли в период карантина
В 19:00 на сайте "Новой оперы" начнется трансляция "Евгения Онегина" Петра Чайковского. Музыкальная редакция Евгения Колобова. Дирижер Андрей Лебедев.
В 19:00 театр Сатиры приглашает посмотреть запись аншлагового спектакля "Чемоданчик" по мотивам комедии Юрия Полякова. Постановка Александра Ширвиндта. Чемоданчик – ядерный, а события разворачиваются в малогабаритной столичной квартире.
В 19:00 можно посмотреть вторую часть трилогии "Синяя Птица" по сказочной пьесе Мориса Метерлинка. Постановка Бориса Юхананова для Электротеатра Станиславский. Также доступна для просмотра первая часть.
В 21:00 группа "АукцЫон" и ее лидер Леонид Федоров проведут онлайн-презентацию своего нового альбома "Мечты" в социальных сетях Arzamas.
В 21:00 Центр Вознесенского представит премьеру придуманного в самоизоляции веб-спектакля "Американки" по сборнику очерков вдовы поэта Зои Богуславской о путешествии по Америки и встречах с разными женщинами. Постановка Елены Смородиновой и Эндрю Фрибурга.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
17 апреля, 08:00Культура
"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров
601000
КультураТеатрОпераФабержеМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаАукцЫонСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыЭлектротеатр СтаниславскийМалый драматический театр - театр ЕвропыМетрополитен-операНовая операEt CeteraТеатр сатиры (Москва)Габриэль Гарсиа МаркесМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоАлександринский театр
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