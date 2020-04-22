Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сегодня в МДТ – Театре Европы "Чевенгур", в Метрополитен-опере – злободневная "Тоска", в МТЮЗе – лауреат театральных премий "Леди Макбет нашего уезда", а бывший лидер "Агаты Кристи" приглашает на онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.