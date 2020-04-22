Биография Владимира Ленина

Советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.

Его старший брат Александр – революционер-народоволец, в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя.

В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.

В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной в Женеве русскими эмигрантами во главе с Георгием Плехановым. Осенью того же года по его инициативе и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1895 года Ульянов был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".

После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Там, вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым, Владимир Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".

Опубликовал в ней до 1903 года свыше 50 своих статей. С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.

В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола партия распалась на большевиков (сторонников организационных принципов Ленина) и меньшевиков (их противников). Ленин возглавил "большинство", создав затем большевистскую партию. В том же году он заявил о выходе из редакции "Искры".

С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в России, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале.

В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден. После освобождения уехал в нейтральную Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую.

Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 17 апреля (4 апреля по старому стилю) 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград (название Санкт-Петербурга в 1914–1924 годах), он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической. После этого он начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.

С июля 1917 года, когда Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, обвинив большевиков в организации восстания, он перешел на нелегальное положение. Сначала до августа скрывался у озера Разлив, близ Петрограда, затем до начала октября – в Финляндии, откуда продолжал осуществлять общее руководство партией большевиков.

В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября (10 октября по старому стилю) на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября (24 октября по старому стилю) в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в здание бывшего Смольного института, где находился Петроградский военно-революционный комитет. На следующий день, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.

Первостепенное значение с первых дней прихода к власти Ленин стал придавать формированию нового государственного аппарата, армии и органов подавления сопротивления революционной власти (инициатор основных решений СНК, в октябре 1917 года – ноябре 1918 года подписал свыше трех тысяч декретов, являлся автором многих из них).

По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.

После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве . Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.

Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров. Противостояние ужесточилось в период Гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.

Он получил тяжелое ранение.

Во время Гражданской войны Ленин стал инициатором и идеологом политики "военного коммунизма". Он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), широко и бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий.

С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.

21 января 1924 года Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней.

27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади деревянном мавзолее. Его проектировал архитектор Алексей Щусев. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х годах.

В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах сооружены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, учреждений, учебных заведений, проспекты, улицы в городах и поселках, ледокол – первое в мире судно гражданского назначения с ядерной силовой установкой и др.

В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В И. Ленина, а в 1932 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.

Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались в 1898 году во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.