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Период "свадеб" начался у краснокнижных бурых лягушек в Москве
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РИА Новости

Период "свадеб" начался у краснокнижных бурых лягушек в Москве

16:40 21.04.2020 (обновлено: 16:49 22.04.2020)
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CC BY 4.0 / ГПБУ "Мосприрода" / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Бурые лягушки в брачный период
Бурые лягушки в брачный период
CC BY 4.0 / ГПБУ "Мосприрода" / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Период "свадеб" начался у краснокнижных бурых лягушек в Москве, в столице обитают два вида таких лягушек – травяная и остромордая, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудникам ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства удалось наблюдать за удивительным событием - "лягушачьей свадьбой". Именно сейчас у этих представителей класса земноводных начался брачный период. В Москве обитают два вида бурых лягушек: травяная и остромордая. Оба занесены в Красную книгу Москвы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также подчеркнули, что на некоторых территориях столицы брачный период у лягушек начался чуть раньше срока. "Апрель в этом году выдался не самым теплым и, несмотря на теплую зиму, многие весенние изменения в природе происходят в свои обычные сроки. Однако на некоторых территориях Москвы брачный период у лягушек начался чуть раньше. "Голубой наряд" у них был замечен еще в начале апреля и это несмотря на холодный апрель. Обычно брачный период начинается в середине апреля", - рассказали специалисты.
В пресс-службе отметили, что остромордые лягушки занесены в Красную книгу Москвы, имеют 2-ю категорию редкости. Обитают на природных территориях столицы – в лесопарках и речных долинах.
"В Москве этот представитель класса земноводных встречается реже. По информации специалистов Мосприроды, в последние годы остромордых лягушек видели на 15 территориях внутри МКАД, в том числе в Битцевском лесу, Кусково, "Долине реки Сходни в Куркино", памятнике природы "Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья", - уточнили в департаменте.
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По словам специалистов, остромордая лягушка, размером до 8 сантиметров, получила свое русское название из-за характерной острой мордочки. Они, как правило, активны вечером. При благоприятных условиях постоянно держатся на определенных участках. На время размножения находят стоячие чистые лесные водоемы, где самцы собираются в группы и устраивают "лягушачьи свадьбы". В брачный период большинство самцов приобретают характерный голубой цвет кожи. После брачного периода и откладывания икры, лягушки начинают вести в большей степени сухопутный образ жизни и не особо требовательны к условиям влажности.
"Травяные лягушки тоже занесены в Красную книгу Москвы, имеют 3-ю категорию редкости. В последние годы их встречали на 25 природных территориях Москвы, в том числе в Битцевском лесу, Измайлове, Теплом стане, Кусково", - добавили в пресс-службе.
Специалисты отметили, что травяные лягушки, размером до 10 сантиметров, имеют красновато-коричневый окрас с темными пятнами по спине и бокам. У самцов во время брачного периода горло голубоватого оттенка. Весной эти лягушки сконцентрированы вокруг небольших водоемов и луж, которые эти амфибии используют для выведения потомства. Они стараются отложить икринки как можно раньше, до наступления жары, так как в теплое время лужицы быстро высыхают и головастики гибнут.
"Во время похолоданий амфибии становятся медлительными и прячутся. Активными снова становятся в теплые дни, когда начинают летать насекомые. В это время лягушки выходят из укрытий и спешат к месту брачных игр", - сообщили в пресс-службе.
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