Эксперты оценили роль России в межкорейском диалоге

СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Россия является наиболее выгодным партнером для Южной Кореи в диалоге с КНДР, и роль Москвы может вырасти уже в этом году, если не помешает коронавирус, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты.
По мнению руководителя группы в Центре исследования межкорейских обменов и сотрудничества провинции Южная Кенсан Ким Хека, нынешнее укрепление позиций Демократической партии, которая выиграла парламентские выборы, не означает скорого прорыва в межкорейских отношениях, обязательным условием для которого является прогресс диалога Северной Кореи и США. Но в этой ситуации коронавирус может придать положительный импульс развитию событий, особенно "если отношения Трампа с Ким Чен Ыном на фоне пандемии коронавируса будут улучшаться, и это сможет привести к новым контактам между Сеулом и Пхеньяном".
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Ким Хек считает, что увеличение числа контактов между Пхеньяном и Сеулом может повысить значение Москвы в южнокорейских приоритетах. "С точки зрения развития сотрудничества с Северной Кореей, Россия представляет собой более независимого партнера для Южной Кореи, чем Китай или США. Будь то в вопросе организации транспортного сообщения или совместного развития территорий. Потому что если сотрудничать по этим направлениям с Китаем, то ухудшаются отношения с США. А если идти строго в русле линии Вашингтона, Китай неминуемо усилит свое влияние на Пхеньян. Поэтому, на мой взгляд, положение России для развития контактов с Северной Кореей более выгодное", - считает эксперт.
По его мнению, развитие туристических поездок в КНДР, в том числе через Россию, сыграет важную роль и в изменении состояния межкорейских отношений. "В этом году в Северной Корее заканчивается очередная пятилетка, и Ким Чен Ыну нужно показать какие-то результаты. Но это можно сделать и не выходя за пределы санкций ООН – например, в сфере туризма. Поэтому Сеул и начал недавно рассматривать возможность разрешить своим гражданам индивидуальные туры в Северную Корею. Приезжать туда не только через Китай, но и через Россию – неплохой, как мне кажется, вариант", - заявил Ким Хек.
С этим в целом согласен и профессор факультета международных исследований, языка и литературы Университета Хандон Пак Вон Гон. Он считает, что в этой связи Сеул будет активно продвигать визит в Южную Корею не только Си Цзиньпина, но и Путина, ведь они могут помочь не только выйти из тупика в межкорейских отношениях, но и перезапустить процесс мирного урегулирования на Корейском полуострове.
Однако, по мнению профессора, важным препятствием для организации индивидуальных туров в Северную Корею является коронавирус. "Если ситуация с COVID-19 не успокоится – а Пхеньян уже заявил, что будет до конца поддерживать высокий уровень противоэпидемических мероприятий – индивидуальные туры будет сложно сейчас реализовать. Вместо этого Южная Корея, вполне вероятно, будет активно продвигать оказание противоэпидемической или гуманитарной помощи", - считает Пак Вон Гон.