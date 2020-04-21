Эксперты оценили роль России в межкорейском диалоге

Однако, по мнению профессора, важным препятствием для организации индивидуальных туров в Северную Корею является коронавирус. "Если ситуация с COVID-19 не успокоится – а Пхеньян уже заявил, что будет до конца поддерживать высокий уровень противоэпидемических мероприятий – индивидуальные туры будет сложно сейчас реализовать. Вместо этого Южная Корея, вполне вероятно, будет активно продвигать оказание противоэпидемической или гуманитарной помощи", - считает Пак Вон Гон.