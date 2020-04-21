ФОМС: правила ОМС скорректированы в связи с распространением COVID-19

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Правила обязательного страхования в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 скорректированы, говорится в сообщении ФОМС.

"Наша главная задача - сохранить финансовую устойчивость системы здравоохранения, обеспечить своевременную выплату заработной платы врачам, всем медицинским работникам, своевременные расчеты по договорам медицинских организаций", – отметила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, слова которой приводятся в сообщении.

В частности, предусмотрена возможность увеличения авансирования страховых и медицинских организаций до 100% от среднемесячных объемов финансового обеспечения, предусмотренного в рамках реализации территориальных программ ОМС, и до 50% медицинским организациям в рамках межтерриториальных расчетов.

"Медицинские организации смогут получить необходимый объем финансовых средств для своевременной оплаты труда медицинских работников, закупки лекарств, оборудования, осуществления коммунальных платежей и других расходов. В условиях чрезвычайных ситуаций главное – обеспечить стабильную работу медицинских организаций, связанную с оказанием необходимой медицинской помощи", – цитируется в сообщении член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС, заместитель генерального директора "Капитал-МС" Елена Третьякова.

В условиях чрезвычайных ситуаций, когда экстренно строятся и вводятся в действие дополнительные медицинские учреждения, или частные медицинские организации, до этого не работавшие в системе ОМС, принимают решения о перепрофилировании и оборудовании своих отделений для оказания необходимой помощи гражданам, возникает необходимость срочного включения таких медорганизаций в систему ОМС.

"Именно поэтому в правила ОМС введена норма о том, что в условиях чрезвычайных ситуаций и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сроки включения таких дополнительных медицинских организаций в систему ОМС будут индивидуально устанавливаться руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ", – сказала Третьякова.

Для обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения на федеральном уровне уже принят целый ряд важнейших решений с точки зрения законодательства. Установлены механизмы дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций, связанных с изменением деятельности в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.