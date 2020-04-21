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Обязательное медицинское страхование
2020-04-21T19:15
https://ria.ru/20200421/1570375612.html
ФОМС: правила ОМС скорректированы в связи с распространением COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569544979_0:47:2925:1692_1036x0_80_0_0_f9014e201ab1ee2a54b837f8552b3934.jpg
РИА Новости

ФОМС: правила ОМС скорректированы в связи с распространением COVID-19

19:15 21.04.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Правила обязательного страхования в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 скорректированы, говорится в сообщении ФОМС.
"Наша главная задача - сохранить финансовую устойчивость системы здравоохранения, обеспечить своевременную выплату заработной платы врачам, всем медицинским работникам, своевременные расчеты по договорам медицинских организаций", – отметила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, слова которой приводятся в сообщении.
В частности, предусмотрена возможность увеличения авансирования страховых и медицинских организаций до 100% от среднемесячных объемов финансового обеспечения, предусмотренного в рамках реализации территориальных программ ОМС, и до 50% медицинским организациям в рамках межтерриториальных расчетов.
"Медицинские организации смогут получить необходимый объем финансовых средств для своевременной оплаты труда медицинских работников, закупки лекарств, оборудования, осуществления коммунальных платежей и других расходов. В условиях чрезвычайных ситуаций главное – обеспечить стабильную работу медицинских организаций, связанную с оказанием необходимой медицинской помощи", – цитируется в сообщении член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС, заместитель генерального директора "Капитал-МС" Елена Третьякова.
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В условиях чрезвычайных ситуаций, когда экстренно строятся и вводятся в действие  дополнительные медицинские учреждения, или частные медицинские организации, до этого не работавшие в системе ОМС, принимают решения о перепрофилировании и оборудовании своих отделений для оказания необходимой помощи гражданам, возникает необходимость срочного включения таких медорганизаций в систему ОМС.
"Именно поэтому в правила ОМС введена норма о том, что в условиях чрезвычайных ситуаций и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сроки включения таких дополнительных медицинских организаций в систему ОМС будут индивидуально устанавливаться руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ", – сказала Третьякова.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения на федеральном уровне уже принят целый ряд важнейших решений с точки зрения законодательства. Установлены механизмы дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций, связанных с изменением деятельности в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источником финансирования этих мероприятий определены средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет субъекта Российской Федерации для последующего перечисления их в форме межбюджетных трансфертов в нормированный страховой запас территориальных фондов ОМС. 
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Обязательное медицинское страхованиеРоссияОбщество
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