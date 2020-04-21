Законопроект об электронной однократной визе внесен в Госдуму

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, въезжающих в Российскую Федерацию с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.