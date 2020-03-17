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Почему нам будет не хватать Лимонова
Почему нам будет не хватать Лимонова - РИА Новости, 26.05.2021
Почему нам будет не хватать Лимонова
Эдуард Лимонов не получал Нобелевской премии по литературе и даже никем на нее не выдвигался. РИА Новости, 26.05.2021
2020-03-17T21:50
2021-05-26T16:43
умер эдуард лимонов
эдуард лимонов
авторы
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Эдуард Лимонов не получал Нобелевской премии по литературе и даже никем на нее не выдвигался. Он также никогда не получал ни одной отечественной литературной премии из тех, что считаются главными и престижными и тихо пилятся в своем кругу почтенными тусовками, приватизировавшими на себя так называемою русскую словесность (вернее, бренд от нее и доступ к госфинансированию) еще пару поколений назад. Кажется, Лимонов за всю свою 77-летнюю жизнь добыл только одну "премию Андрея Белого" — в размере одного рубля. Тем не менее он был крупнейшим русским писателем конца XX и начала XXI века — просто потому, что, в отличие от тех, у кого были премии, у него был читатель. Его знали и читали по меньшей мере два поколения. И еще у него был долгий "культурный след" — был и есть. Потому что в эти минуты десятки и сотни, а может, и тысячи более и менее известных писателей, поэтов, сценаристов, музыкантов и журналистов сидят и пишут — кто в своих СМИ, кто в своих блогах — о том, как много для них сделал Лимонов.К кому-то он пришел тридцатилетним, в качестве автора "Эдички", напечатанного в перестройку дикими тиражами чуть ли не в качестве порнографической литературы (на деле — разумеется, нет, это был своеобразный "русский экспресс в западную литературу XX века", со всеми прилагающимися темами, приемами и мотивами).К кому-то он явился пятидесятилетним, в качестве главного редактора "Лимонки" (из которой российская "неформальная" культура выросла в куда большей степени, чем из социально одобряемых в 90-е наркоманских ежемесячных птючей). Его крошечная полумесячная газета содержала в себе накал неприятия действительности, который сейчас не вместили бы все оппозиционные паблики, вместе взятые. Но при этом "Лимонка", непрерывно запрещаемая, продолжала оставаться "русским экспрессом" — только на сей раз не в западную литературу XX века, а в мировые политические фантазии, иллюзии, концепции и разочарования XX века. К кому-то Лимонов пришел уже 70-летним, уже с прозвищем "Дед", уже отсидевшим за заведомо безнадежную попытку создания незаконного формирования, уже с "бородкой классика", но все таким же злым и неудобным. На него смотрели как на живой (очень живой) памятник бунтарскому прошлому — при этом в отличие от большинства других пожилых бунтарей не превратившийся в нечто уныло-конъюнктурное.Он также был политиком, ни разу не избранным ни в один орган власти и неоднократно запрещенным во всех формах — но при этом оказавшим на политику куда больше влияния, чем многие, спокойно и доходно продремавшие десятилетия в креслах разного уровня.Его партия, тоже запрещенная много раз и во многих формах, не была "партией ностальгии по СССР", это была скорее партия реванша и поиска его путей. Это была партия периферии и партия "конфликтов окраин". И потому лимоновцы, члены партии, которая была в резкой и радикальной оппозиции к российской власти, регулярно оказывались в тюрьмах бывших советских республик, тоже России враждебных на уровне официальных доктрин. Как политик он оставался ничуть не менее злым и неудобным, чем как писатель, — и поэтому крайне редко Лимонов и лимоновцы "попадали в свое время" и даже просто пересекались с реальностью. Но были случаи, когда они просто опережали реальность на десятилетия — и сегодня об этом могут вспомнить, например, в ставшем вновь российским Крыму ("Крым наш" — был лозунг Лимонова еще в начале 90-х). Лимонов доставлял кучу проблем. С Лимоновым, конечно, было трудно. Но сейчас Лимонова будет не хватать и русской литературе, и русской политике. Потому что и в нашей литературе, и в нашей политике это крайне редкий и ценный товар — цельный без "ролевых условностей" человек, доказавший свою самоотверженность и начисто лишенный конъюнктурности. Писать исповедальной матерщиной может любая первокурсница. Изображать непримиримую борьбу с элементами жертвенности может любой йельский стипендиат. Не быть при этом фальшивкой — могут единицы. Одной из таких подлинных единиц был Эдуард Вениаминович Лимонов, русский писатель и политик.
https://ria.ru/20200317/1568753301.html
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умер эдуард лимонов, эдуард лимонов, авторы

Почему нам будет не хватать Лимонова

21:50 17.03.2020 (обновлено: 16:43 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисатель, поэт, публицист, председатель партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов
Писатель, поэт, публицист, председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Писатель, поэт, публицист, председатель партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Архивное фото
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Эдуард Лимонов не получал Нобелевской премии по литературе и даже никем на нее не выдвигался.
Он также никогда не получал ни одной отечественной литературной премии из тех, что считаются главными и престижными и тихо пилятся в своем кругу почтенными тусовками, приватизировавшими на себя так называемою русскую словесность (вернее, бренд от нее и доступ к госфинансированию) еще пару поколений назад. Кажется, Лимонов за всю свою 77-летнюю жизнь добыл только одну "премию Андрея Белого" — в размере одного рубля.
Лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов
17 марта 2020, 21:37Культура
Депутат Госдумы рассказал о последнем разговоре с Лимоновым
Тем не менее он был крупнейшим русским писателем конца XX и начала XXI века — просто потому, что, в отличие от тех, у кого были премии, у него был читатель. Его знали и читали по меньшей мере два поколения.
И еще у него был долгий "культурный след" — был и есть. Потому что в эти минуты десятки и сотни, а может, и тысячи более и менее известных писателей, поэтов, сценаристов, музыкантов и журналистов сидят и пишут — кто в своих СМИ, кто в своих блогах — о том, как много для них сделал Лимонов.
К кому-то он пришел тридцатилетним, в качестве автора "Эдички", напечатанного в перестройку дикими тиражами чуть ли не в качестве порнографической литературы (на деле — разумеется, нет, это был своеобразный "русский экспресс в западную литературу XX века", со всеми прилагающимися темами, приемами и мотивами).
К кому-то он явился пятидесятилетним, в качестве главного редактора "Лимонки" (из которой российская "неформальная" культура выросла в куда большей степени, чем из социально одобряемых в 90-е наркоманских ежемесячных птючей). Его крошечная полумесячная газета содержала в себе накал неприятия действительности, который сейчас не вместили бы все оппозиционные паблики, вместе взятые. Но при этом "Лимонка", непрерывно запрещаемая, продолжала оставаться "русским экспрессом" — только на сей раз не в западную литературу XX века, а в мировые политические фантазии, иллюзии, концепции и разочарования XX века.
Писатель, поэт, публицист, председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов
17 марта 2020, 21:56
Биография Эдуарда Лимонова
К кому-то Лимонов пришел уже 70-летним, уже с прозвищем "Дед", уже отсидевшим за заведомо безнадежную попытку создания незаконного формирования, уже с "бородкой классика", но все таким же злым и неудобным. На него смотрели как на живой (очень живой) памятник бунтарскому прошлому — при этом в отличие от большинства других пожилых бунтарей не превратившийся в нечто уныло-конъюнктурное.
Он также был политиком, ни разу не избранным ни в один орган власти и неоднократно запрещенным во всех формах — но при этом оказавшим на политику куда больше влияния, чем многие, спокойно и доходно продремавшие десятилетия в креслах разного уровня.
Его партия, тоже запрещенная много раз и во многих формах, не была "партией ностальгии по СССР", это была скорее партия реванша и поиска его путей. Это была партия периферии и партия "конфликтов окраин". И потому лимоновцы, члены партии, которая была в резкой и радикальной оппозиции к российской власти, регулярно оказывались в тюрьмах бывших советских республик, тоже России враждебных на уровне официальных доктрин.
Писатель, поэт, публицист, председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов
17 марта 2020, 21:08
Жириновский назвал смерть Лимонова утратой для русской культуры
Как политик он оставался ничуть не менее злым и неудобным, чем как писатель, — и поэтому крайне редко Лимонов и лимоновцы "попадали в свое время" и даже просто пересекались с реальностью. Но были случаи, когда они просто опережали реальность на десятилетия — и сегодня об этом могут вспомнить, например, в ставшем вновь российским Крыму ("Крым наш" — был лозунг Лимонова еще в начале 90-х).
Лимонов доставлял кучу проблем. С Лимоновым, конечно, было трудно. Но сейчас Лимонова будет не хватать и русской литературе, и русской политике.
Потому что и в нашей литературе, и в нашей политике это крайне редкий и ценный товар — цельный без "ролевых условностей" человек, доказавший свою самоотверженность и начисто лишенный конъюнктурности.
Писать исповедальной матерщиной может любая первокурсница. Изображать непримиримую борьбу с элементами жертвенности может любой йельский стипендиат. Не быть при этом фальшивкой — могут единицы.
Одной из таких подлинных единиц был Эдуард Вениаминович Лимонов, русский писатель и политик.
Политик и философ: умер Эдуард Лимонов
© РИА Новости / Александр Поляков

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

Лидер Национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов
1 из 12

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

Писатель Эдуард Лимонов и председатель думы Всероссийского вече, генерал Альберт Макашов на конгрессе Фронта национального спасения
2 из 12

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В 1974 году он эмигрировал в США.

Писатель, поэт, публицист, председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов
3 из 12

В 1974 году он эмигрировал в США.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Александра Майданюк

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

Политик Ирина Хакамада и лидер движения Другая Россия Эдуард Лимонов
4 из 12

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

© РИА Новости / Александра Майданюк
© РИА Новости / Анна Волкова

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

Писатель и лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов во время собрания Левого фронта
5 из 12

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

© РИА Новости / Анна Волкова
© РИА Новости / Антон Денисов

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

Лидер Национал-Большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов и лидер Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Гарри Каспаров во время Марша несогласных на Пушкинской площади в Москве
6 из 12

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

Писатель Эдуард Лимонов во время проведения марша протеста Антикапитализм-2012 в Москве
7 из 12

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Сергей Кузнецов

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают лидера незарегистрированной партии Другая Россия, писателя Эдуарда Лимонова во время акции Стратегия-31 на Триумфальной площади в Москве
8 из 12

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

Глава исполкома оппозиционной коалиции Другая Россия Эдуард Лимонов
9 из 12

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

Лидер Другой России Эдуард Лимонов во время акции Левый марш,
10 из 12

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Илья Питалев

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

Лидер запрещенной Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов во время презентации в Доме книги на Новом Арбате своей новой книги Дети гламурного рая
11 из 12

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

Лидер НБП Эдуард Лимонов с женой Екатериной Волковой и сыном Богданом
12 из 12

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

© РИА Новости / Александр Поляков
2 из 12

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 12

В 1974 году он эмигрировал в США.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
4 из 12

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

© РИА Новости / Александра Майданюк
5 из 12

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

© РИА Новости / Анна Волкова
6 из 12

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

© РИА Новости / Антон Денисов
7 из 12

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

© РИА Новости / Андрей Стенин
8 из 12

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
9 из 12

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 12

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
11 из 12

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

© РИА Новости / Илья Питалев
12 из 12

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

© РИА Новости / Илья Питалев
 
Умер Эдуард ЛимоновЭдуард ЛимоновАвторы
 
 
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