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На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
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РИА Новости

На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма

03:56 17.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Сторонник террористической организации ИГ* на Сахалине получил два года колонии строгого режима за поддержку терроризма в интернете, сообщает региональное управление ФСБ.

"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещённой на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что осуждённый неоднократно размещал в публичном доступе в интернете аудиозаписи, оправдывающие терроризм.
Фигуранту назначены два года колонии строгого режима.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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