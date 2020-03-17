На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма

"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещённой на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что осуждённый неоднократно размещал в публичном доступе в интернете аудиозаписи, оправдывающие терроризм.
Фигуранту назначены два года колонии строгого режима.
*Террористическая организация, запрещенная в России.