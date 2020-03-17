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2020-03-17T03:54+0300
https://ria.ru/20200317/1568703825.html
Ученые впервые подсчитали число медведей в нацпарке "Земля леопарда"
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РИА Новости

Ученые впервые подсчитали число медведей в нацпарке "Земля леопарда"

03:54 17.03.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье с помощью фотоловушек впервые подсчитали численность медведей на охраняемой территории, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.
По его словам, на "Земле леопарда" работает более 400 фотоловушек. Наблюдая за леопардами и тиграми, ученые за два года получили 6355 фотографий с медведями. Анализ данных показал, что первыми весной просыпаются бурые медведи, а белогрудых фотоловушки начинали фиксировать только с 10 марта.
"В выводках бурых медведей детенышей в среднем в два раза больше, чем у белогрудых. Зная средний размер выводка и долю медвежат-сеголеток в популяции, можно оценить и общее минимальное поголовье зверей. Для бурого медведя оно составило не менее 55 особей, а для белогрудого – 90-110 особей. Причем явно прослеживается постепенное расселение и рост численности у обоих видов", - сказал собеседник.
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Также по фото выяснилось, что бурые медведи ведут преимущественно сумеречный образ жизни, а гималайские активны в светлое время суток. Ученые полагают, что при достаточном количестве камер возможен мониторинг всех видов средних и крупных млекопитающих и комплексное изучение экосистемы. Опыт нацпарка может быть применен и на других охраняемых территориях РФ, отмечают в учреждении.
Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников, его вес может превышать 500 килограммов. Гималайский, или белогрудый медведь в России обитает на юге Дальнего Востока, он значительно меньше бурого, большую часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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