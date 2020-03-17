Ученые впервые подсчитали число медведей в нацпарке "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Ученые национального парка " Ученые национального парка " Земля леопарда " в Приморье с помощью фотоловушек впервые подсчитали численность медведей на охраняемой территории, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.

По его словам, на "Земле леопарда" работает более 400 фотоловушек. Наблюдая за леопардами и тиграми, ученые за два года получили 6355 фотографий с медведями. Анализ данных показал, что первыми весной просыпаются бурые медведи, а белогрудых фотоловушки начинали фиксировать только с 10 марта.

"В выводках бурых медведей детенышей в среднем в два раза больше, чем у белогрудых. Зная средний размер выводка и долю медвежат-сеголеток в популяции, можно оценить и общее минимальное поголовье зверей. Для бурого медведя оно составило не менее 55 особей, а для белогрудого – 90-110 особей. Причем явно прослеживается постепенное расселение и рост численности у обоих видов", - сказал собеседник.

Также по фото выяснилось, что бурые медведи ведут преимущественно сумеречный образ жизни, а гималайские активны в светлое время суток. Ученые полагают, что при достаточном количестве камер возможен мониторинг всех видов средних и крупных млекопитающих и комплексное изучение экосистемы. Опыт нацпарка может быть применен и на других охраняемых территориях РФ, отмечают в учреждении.

Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников, его вес может превышать 500 килограммов. Гималайский, или белогрудый медведь в России обитает на юге Дальнего Востока, он значительно меньше бурого, большую часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами.