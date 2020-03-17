Моряков с пришедшего из Китая в Приморье танкера проверяют на COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Пятерых членов экипажа судна Aligote, прибывшего из Китая в Приморье, отправили в инфекционное отделение Находкинской городской больницы для тестирования на коронавирус, сообщает Российский профсоюз моряков.
Танкер под флагом Маршалловых островов принадлежит компании Roxana Shipping SA. На судне работают 20 жителей Приморского края.
"Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, у членов экипажа была запланирована замена, поэтому их отправили в больницу, где возьмут анализ на коронавирус, затем материал отправят в Новосибирск", - говорится в сообщении.
Если тест окажется отрицательным, то моряки смогут вернуться домой на условиях двухнедельного карантина. Оставшимся на борту танкера членам экипажа запрещен сход на берег из-за действующего в Находке карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.