Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Вышедшее из США в конце февраля и прибывшее в Приморье сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" швартуется на Славянском судоремонтном заводе, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля. По данным marinetraffic.com, судно прибыло в Славянку в 8.33 местного времени (1.33 мск).
"Судно швартуется", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт", покинувшее Лонг-Бич 2 марта, как ожидается, прибудет в Славянку 30 марта.
В декабре 2019 года группа компаний S7 сообщала, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР. Как заявлял РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан годовой договор на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.
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В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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