Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке

Космическая гавань человечества: космодрому Байконур 65 лет 12 февраля 1955 года было принято Постановление о строительстве первого в мире космодрома. Байконур – крупнейший из трех космодромов планеты, имеет большое международное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос.