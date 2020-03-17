В Вашингтоне и Мэриленде закрыли рестораны и бары

В Вашингтоне подтверждено 17 случаев коронавируса, еще 45 случаев отмечено в соседнем штате Виргиния и 39 — в Мэриленде. В самом столичном округе Колумбия живет лишь около 630 тысяч человек, но вместе с прилегающими районами Виргинии и Мэриленда городская агломерация насчитывает более 6 миллионов жителей и является шестой по величине в США.