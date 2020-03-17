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2020-03-17T01:22+0300
https://ria.ru/20200317/1568701969.html
В Вашингтоне и Мэриленде закрыли рестораны и бары
https://cdn23.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_5b98609e064f63e90facf2a264a316a3.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне и Мэриленде закрыли рестораны и бары

01:22 17.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Столица США Вашингтон и прилегающий штат Мэриленд из-за коронавируса закрыли рестораны и бары и разрешили брать еду лишь на вынос.
"Сегодня, начиная с 10 вечера... все бары и рестораны в Вашингтоне будут (работать) только на вынос", - сказала на пресс-конференции в понедельник мэр Вашингтона (округ Колумбия) Мюриэл Боузер. "Вы не сможете поужинать внутри или посещать бары", - добавила она. Мэр также пригрозила отзывать лицензии у тех, кто нарушит запрет.
Аналогичные меры объявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган — рестораны в Мэриленде закрылись уже в 5 вечера по местному времени (полночь по Москве).
"Я приму все решения и меры, необходимые для спасения жизни жителей Мэриленда. Шутки кончились", - заявил губернатор Мэриленда.
В Вашингтоне подтверждено 17 случаев коронавируса, еще 45 случаев отмечено в соседнем штате Виргиния и 39 — в Мэриленде. В самом столичном округе Колумбия живет лишь около 630 тысяч человек, но вместе с прилегающими районами Виргинии и Мэриленда городская агломерация насчитывает более 6 миллионов жителей и является шестой по величине в США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Вашингтон (город)СШАМэрилендВ мире
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