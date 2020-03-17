В Вашингтоне и Мэриленде закрыли рестораны и бары

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Столица США Вашингтон и прилегающий штат Мэриленд из-за коронавируса закрыли рестораны и бары и разрешили брать еду лишь на вынос.
"Сегодня, начиная с 10 вечера... все бары и рестораны в Вашингтоне будут (работать) только на вынос", - сказала на пресс-конференции в понедельник мэр Вашингтона (округ Колумбия) Мюриэл Боузер. "Вы не сможете поужинать внутри или посещать бары", - добавила она. Мэр также пригрозила отзывать лицензии у тех, кто нарушит запрет.
Аналогичные меры объявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган — рестораны в Мэриленде закрылись уже в 5 вечера по местному времени (полночь по Москве).
"Я приму все решения и меры, необходимые для спасения жизни жителей Мэриленда. Шутки кончились", - заявил губернатор Мэриленда.
В Вашингтоне подтверждено 17 случаев коронавируса, еще 45 случаев отмечено в соседнем штате Виргиния и 39 — в Мэриленде. В самом столичном округе Колумбия живет лишь около 630 тысяч человек, но вместе с прилегающими районами Виргинии и Мэриленда городская агломерация насчитывает более 6 миллионов жителей и является шестой по величине в США.
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