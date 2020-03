Участники американской хард-рок-группы Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine, сообщает Rolling Stone.

По информации издания, несмотря на пандемию корановируса в мире, музыканты выступили в эту субботу на фестивале Vive Latino в Мехико. Они отыграли укороченную программу, в которую включили хит So fine. Эту композицию Guns N’ Roses не пели со времени тура Use your Illusion, который состоялся в 1993 году.