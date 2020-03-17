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2020-03-17T05:59+0300
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Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
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РИА Новости

Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine

05:59 17.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт рок-группы Guns N'Roses в Москве
Концерт рок-группы Guns N'Roses в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники американской хард-рок-группы Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine, сообщает Rolling Stone.
По информации издания, несмотря на пандемию корановируса в мире, музыканты выступили в эту субботу на фестивале Vive Latino в Мехико. Они отыграли укороченную программу, в которую включили хит So fine. Эту композицию Guns N’ Roses не пели со времени тура Use your Illusion, который состоялся в 1993 году.
Сейчас трек исполнили Дафф Маккаган и Слэш, пока остальные участники группы были за кулисами.
Из-за вспышки коронавируса Guns N’ Roses отложили некоторые концерты из предстоящего тура по Южной и Центральной Америке на ноябрь и декабрь. Но они все еще планируют в течение следующих недель выступить в Эквадоре, Перу, Гватемале, Доминиканской республике и Португалии.
Ожидается, что в мае и июне группа выступит в Европе вместе с музыкантами из The Smashing Pumpkins. Но шоу вполне могут перенести, если все еще будет запрещено проводить массовые мероприятия.
Вокалист группы Guns N' Roses Эксл Роуз
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