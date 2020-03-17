МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники американской хард-рок-группы Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine, Участники американской хард-рок-группы Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine, сообщает Rolling Stone.

По информации издания, несмотря на пандемию корановируса в мире, музыканты выступили в эту субботу на фестивале Vive Latino в Мехико. Они отыграли укороченную программу, в которую включили хит So fine. Эту композицию Guns N’ Roses не пели со времени тура Use your Illusion, который состоялся в 1993 году.

Сейчас трек исполнили Дафф Маккаган и Слэш, пока остальные участники группы были за кулисами.

Из-за вспышки коронавируса Guns N’ Roses отложили некоторые концерты из предстоящего тура по Южной и Центральной Америке на ноябрь и декабрь. Но они все еще планируют в течение следующих недель выступить в Эквадоре, Перу, Гватемале, Доминиканской республике и Португалии.