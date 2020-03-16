В Сирии боевики семь раз обстреляли населенные пункты

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещена в РФ) за сутки семь раз обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо в Боевики террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещена в РФ) за сутки семь раз обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо в Сирии , сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"Зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Трумба провинции Идлиб; Икко, Эль-Арейм провинции Латакия, Кафер-Джум, Аджель провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.