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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-16T22:04+0300
https://ria.ru/20200316/1568697776.html
В Сирии боевики семь раз обстреляли населенные пункты
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РИА Новости

В Сирии боевики семь раз обстреляли населенные пункты

22:04 16.03.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещена в РФ) за сутки семь раз обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Трумба провинции Идлиб; Икко, Эль-Арейм провинции Латакия, Кафер-Джум, Аджель провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Также российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.
Журавлев добавил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает работу.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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