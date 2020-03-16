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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:06+0300
https://ria.ru/20200316/1568697574.html
Министр окружающей среды Польши заболел коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283269_0:0:3113:1752_1036x0_80_0_0_d54e746d7e637f98228c612a2264b5d4.jpg
РИА Новости

Министр окружающей среды Польши заболел коронавирусом

22:06 16.03.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Министр окружающей среды Польши Михал Вось сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.
По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 150 человек, трое из них скончались.
"После того, как вчера был обнаружен коронавирус у сотрудника (службы) государственных лесов, с которым я контактировал, я был помещен в карантин и провел исследование. Тест дал положительный результат", - написал Вось.
"Я чувствую себя хорошо. Я благодарю медицинских работников и выражаю солидарность со всеми больными", - добавил министр.
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Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыПольшаВ мире
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