Министр окружающей среды Польши заболел коронавирусом

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Министр окружающей среды Министр окружающей среды Польши Михал Вось сообщил в Twitter , что заразился коронавирусом.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 150 человек, трое из них скончались.

"После того, как вчера был обнаружен коронавирус у сотрудника (службы) государственных лесов, с которым я контактировал, я был помещен в карантин и провел исследование. Тест дал положительный результат", - написал Вось.

"Я чувствую себя хорошо. Я благодарю медицинских работников и выражаю солидарность со всеми больными", - добавил министр.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.