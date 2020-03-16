Министр окружающей среды Польши заболел коронавирусом

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 150 человек, трое из них скончались.
"После того, как вчера был обнаружен коронавирус у сотрудника (службы) государственных лесов, с которым я контактировал, я был помещен в карантин и провел исследование. Тест дал положительный результат", - написал Вось.
"Я чувствую себя хорошо. Я благодарю медицинских работников и выражаю солидарность со всеми больными", - добавил министр.
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.