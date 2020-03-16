В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минск не принял рекомендованные ВОЗ меры, поэтому Москва закрыла границу с страной, сообщили в российском правительстве.
В кабинете министров выразили недоумение реакцией Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна не будет закрывать свои границы в ответ, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
По мнению российского правительства, такие заявления не способствуют выработке согласованных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.