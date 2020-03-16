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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568693427.html
В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568689184_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_5ea645b9e9b26278123a009f1b247e80.jpg
РИА Новости

В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии

20:03 16.03.2020 (обновлено: 20:58 16.03.2020)
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минск не принял рекомендованные ВОЗ меры, поэтому Москва закрыла границу с страной, сообщили в российском правительстве.
В кабинете министров выразили недоумение реакцией Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна не будет закрывать свои границы в ответ, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
По мнению российского правительства, такие заявления не способствуют выработке согласованных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.
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10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
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