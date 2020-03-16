Индия временно запретит въезд гражданам ЕС, Великобритании и Турции

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Власти Индии запретили авиакомпаниям с 18 марта брать на борт пассажиров из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Турции из-за опасности распространения коронавируса.
Европейская ассоциация свободной торговли создана в 1960 году. В нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
"Проезд пассажиров из стран-членов Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Турции и Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии) в Индию запрещен с 18 марта 2020 года. Ни одна авиакомпания не может привезти пассажира из этих стран в Индию с 12.00 по Гринвичу 18 марта 2020 года. Авиакомпания обязана обеспечить соблюдение этого требования в порту вылета", - говорится в заявлении по итогам 7-го заседания министров индийского правительства.
Власти Индии ранее приостановили с 13 марта по 15 апреля действие всех туристических виз. Также вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи сообщило, что число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.