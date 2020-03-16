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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:13+0300
https://ria.ru/20200316/1568689937.html
Индия временно запретит въезд гражданам ЕС, Великобритании и Турции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

Индия временно запретит въезд гражданам ЕС, Великобритании и Турции

19:08 16.03.2020 (обновлено: 19:13 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Власти Индии запретили авиакомпаниям с 18 марта брать на борт пассажиров из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Турции из-за опасности распространения коронавируса.
Европейская ассоциация свободной торговли создана в 1960 году. В нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
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"Проезд пассажиров из стран-членов Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Турции и Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии) в Индию запрещен с 18 марта 2020 года. Ни одна авиакомпания не может привезти пассажира из этих стран в Индию с 12.00 по Гринвичу 18 марта 2020 года. Авиакомпания обязана обеспечить соблюдение этого требования в порту вылета", - говорится в заявлении по итогам 7-го заседания министров индийского правительства.
Министры также решили ввести карантин на 14 дней для пассажиров, прибывших или летящих через Индию транзитом из ОАЭ, Катара, Омана и Кувейта. Карантин вводится для тех пассажиров, которые прибудут в Индию с 18 марта.
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Власти Индии ранее приостановили с 13 марта по 15 апреля действие всех туристических виз. Также вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи сообщило, что число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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