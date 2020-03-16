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Переговоры глав МИД России и Буркина-Фасо перенесены
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РИА Новости

Переговоры глав МИД России и Буркина-Фасо перенесены

18:51 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о переносе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Буркина-Фасо Альфой Барри.
Ранее сообщалось, что Лавров 20 марта в Сочи проведет переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо.
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"Также сообщаем о переносе (переговоров) с главой МИД Буркина-Фасо Альфой Барри ", - сообщила Захарова.
Планировалось, что основной темой переговоров руководителей внешнеполитических ведомств станут перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также предстоял углубленный обмен мнениями по актуальной международной и африканской проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе.
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