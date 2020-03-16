Совет Госдумы решил отменить правчас с Лавровым

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Государственной думы в понедельник на фоне профилактики распространения коронавируса решил отменить "правительственный час" с участием главы МИД Сергея Лаврова, запланированный на 18 марта, сообщил РИА Новости глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы отменил все правчасы, начиная с послезавтрашнего с участием Сергея Викторовича (Лаврова), до отчета правительства, который состоится в Государственной думе 15 апреля. До этого все правительственные часы отменены", - сказал Слуцкий.