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2020-03-16T18:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568687533.html
Совет Госдумы решил отменить правчас с Лавровым
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563963658_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_f9add97850288eaf8150d0e5af5b5221.jpg
РИА Новости

Совет Госдумы решил отменить правчас с Лавровым

18:30 16.03.2020 (обновлено: 18:33 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Государственной думы в понедельник на фоне профилактики распространения коронавируса решил отменить "правительственный час" с участием главы МИД Сергея Лаврова, запланированный на 18 марта, сообщил РИА Новости глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы отменил все правчасы, начиная с послезавтрашнего с участием Сергея Викторовича (Лаврова), до отчета правительства, который состоится в Государственной думе 15 апреля. До этого все правительственные часы отменены", - сказал Слуцкий.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид СлуцкийКоронавирусыСергей ЛавровГосдума РФОбщество
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