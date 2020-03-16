Мосприрода проведет в Москве акции по противопожарной безопасности

"С 16 марта по 29 апреля в учебных заведениях и ТЦСО специалисты Мосприроды проведут циклы бесед, лекций-презентаций по предотвращению сжигания прошлогодней травы. На природных территориях и в экоцентрах состоятся открытые тематические мероприятия", - говорится в сообщении.

Так, в рамках кружка "Юные натуралисты" расскажут, какими бывают пожары и как себя вести, столкнувшись с ними. В рамках акции "Останови огонь" в экоцентрах расскажут о запрете палов сухой травы, причинах возникновения лесных и других природных пожаров в результате нарушений правил пожарной безопасности на природных территориях. Занятия будут проходить и в рамках лекций, и в виде интерактивных игр.