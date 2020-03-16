Мосприрода проведет в Москве акции по противопожарной безопасности

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Акции по противопожарной безопасности стартуют в Москве в связи с наступлением теплого сезона и в преддверии Международного дня лесов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С началом теплого и сухого сезона и в преддверии Международного дня лесов 21 марта специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства объявляют о начале акций "Весенним палам нет!" и "Останови огонь". Во время всего сезона будут усилены меры противопожарной безопасности на природных территориях: инспекторы перейдут на усиленный режим дежурств, будут проводиться работы по удалению сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев и валежника, сухой травы, а также по вывозу мусора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителей будут информировать о правилах противопожарной безопасности на природных территориях столицы.
"С 16 марта по 29 апреля в учебных заведениях и ТЦСО специалисты Мосприроды проведут циклы бесед, лекций-презентаций по предотвращению сжигания прошлогодней травы. На природных территориях и в экоцентрах состоятся открытые тематические мероприятия", - говорится в сообщении.
Так, в рамках кружка "Юные натуралисты" расскажут, какими бывают пожары и как себя вести, столкнувшись с ними. В рамках акции "Останови огонь" в экоцентрах расскажут о запрете палов сухой травы, причинах возникновения лесных и других природных пожаров в результате нарушений правил пожарной безопасности на природных территориях. Занятия будут проходить и в рамках лекций, и в виде интерактивных игр.
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