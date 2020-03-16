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Республика Адыгея
2020-03-16T18:14+0300
https://ria.ru/20200316/1568686613.html
В Адыгее ограничили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_556b20246ac8ef916d9b2770ff4798e4.jpg
РИА Новости

В Адыгее ограничили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

18:14 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о введении ограничений на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 300 человек в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в понедельник провел совещание по вопросу профилактики распространения коронавируса. По данным республиканских властей, в настоящее время под наблюдением на карантине находятся 22 человека, прибывших из-за рубежа, в регионе усилены меры профилактики, вузы переходят на дистанционное обучение. Глава республики поручил руководителям министерств и ведомств держать ситуацию на постоянном контроле и информировать население о необходимости профилактики и нежелательности участия в массовых мероприятиях, отмечает пресс-служба.
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"По итогам совещания главой Адыгеи подписан указ "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)". В частности, в документе прописано ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек; разрешается свободное посещение детских садов; ограничиваются служебные командировки, особенно за пределы страны. Прибывшим с территорий иностранных государств рекомендовано обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому с вызовом врача из поликлиники по месту жительства для осмотра", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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