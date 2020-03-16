В Адыгее ограничили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о введении ограничений на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 300 человек в связи с угрозой распространения коронавируса , сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Кумпилов в понедельник провел совещание по вопросу профилактики распространения коронавируса. По данным республиканских властей, в настоящее время под наблюдением на карантине находятся 22 человека, прибывших из-за рубежа, в регионе усилены меры профилактики, вузы переходят на дистанционное обучение. Глава республики поручил руководителям министерств и ведомств держать ситуацию на постоянном контроле и информировать население о необходимости профилактики и нежелательности участия в массовых мероприятиях, отмечает пресс-служба.

"По итогам совещания главой Адыгеи подписан указ "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)". В частности, в документе прописано ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек; разрешается свободное посещение детских садов; ограничиваются служебные командировки, особенно за пределы страны. Прибывшим с территорий иностранных государств рекомендовано обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому с вызовом врача из поликлиники по месту жительства для осмотра", - говорится в сообщении.