В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 330 человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Португалии превысило 330, сообщает министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о 110 заболевших.
По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 331. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.
Отмечается, что наибольшее количество случаев - 138 и 142 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.
Что касается возрастного диапазона, то чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – среди них 71 мужчина и 62 женщины.