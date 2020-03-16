В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 330 человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Португалии превысило 330, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 110 заболевших.

По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 331. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 138 и 142 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.