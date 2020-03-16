В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек

ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В воскресенье в Минздраве сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее ведомство сообщило еще о четырех случаях, зафиксированных у родственников инфицированной, в том числе у одного ребенка, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула,
"Вирус COVID-19 сегодня обнаружен еще у одного родственника первой пациентки, прибывшей из Парижа", - сказал представитель Минздрава. Кроме того, вирус выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 14 марта авиарейсом в Ташкент из Лондона.
Ранее представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана сообщал РИА Новости, что под наблюдением на карантине находятся 150 человек, контактировавших с первой заболевшей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.