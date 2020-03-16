В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек

ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане , общее число инфицированных в стране выросло до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В воскресенье в Минздраве сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее ведомство сообщило еще о четырех случаях, зафиксированных у родственников инфицированной, в том числе у одного ребенка, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула,

"Вирус COVID-19 сегодня обнаружен еще у одного родственника первой пациентки, прибывшей из Парижа", - сказал представитель Минздрава. Кроме того, вирус выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 14 марта авиарейсом в Ташкент из Лондона.

Ранее представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана сообщал РИА Новости, что под наблюдением на карантине находятся 150 человек, контактировавших с первой заболевшей.