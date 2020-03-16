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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:55+0300
https://ria.ru/20200316/1568685247.html
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156368/51/1563685124_143:0:1249:622_1036x0_80_0_0_312f75f09e887a39d5c9cca80f1f6387.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек

17:55 16.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В воскресенье в Минздраве сообщили, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее ведомство сообщило еще о четырех случаях, зафиксированных у родственников инфицированной, в том числе у одного ребенка, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула,
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"Вирус COVID-19 сегодня обнаружен еще у одного родственника первой пациентки, прибывшей из Парижа", - сказал представитель Минздрава. Кроме того, вирус выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 14 марта авиарейсом в Ташкент из Лондона.
Ранее представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана сообщал РИА Новости, что под наблюдением на карантине находятся 150 человек, контактировавших с первой заболевшей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУзбекистанВ мире
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