Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось на 171

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 171, составив 1543, сообщает минздрав страны.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 16 марта, в Великобритании были проверены 44 105 человек, из которых 42 562 оказались не заражены, а у 1543 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Число умерших осталось прежним – с момента обнаружения в Великобритании первого случая заражения 31 января в Великобритании после диагностирования COVID-19 скончались 35 человек.