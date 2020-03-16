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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:51+0300
https://ria.ru/20200316/1568684940.html
Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось на 171
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678460_0:248:3120:2003_1036x0_80_0_0_765d1b09e3499730055af9ed0d45c20b.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось на 171

17:51 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 171, составив 1543, сообщает минздрав страны.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 16 марта, в Великобритании были проверены 44 105 человек, из которых 42 562 оказались не заражены, а у 1543 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Число умерших осталось прежним – с момента обнаружения в Великобритании первого случая заражения 31 января в Великобритании после диагностирования COVID-19 скончались 35 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияВ мире
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