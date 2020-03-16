ПФР опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пожилым россиянам стоит реже посещать общественные места, а также ограничить контакты с родственниками, приехавшими из-за границы с признаками простуды, следует из рекомендаций по профилактике нового коронавируса, размещенных на сайте ПФР.
Согласно сообщению, данные Роспотребнадзора говорят о том, что люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у них вероятен риск осложнений.
"В связи с тем, что коронавирусная инфекция передается при близком контакте — например, когда зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в час пик", — говорится в сообщении.
В ПФР также отмечают, что близкие или социальные работники могут помочь пожилым дистанционно оплатить коммунальные услуги, купить продукты и другие необходимые товары.
В целях профилактики также рекомендуется чаще мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с товарами из магазинов и перед приготовлением пищи. Не следует трогать немытыми руками лицо, рот, нос или глаза — таким образом вирус может попасть в организм, уточнили в фонде.
Во время кашля и при чихании рот и нос следует прикрывать салфетками и выбрасывать их сразу после использования, уточняется в сообщении. Влажными салфетками можно протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были в общественных местах.
"В случае заболевания или плохого самочувствия — не только в связи с признаками простуды, но и по другим причинам, например из-за давления, — не следует самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом. Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте взаимодействие с ними и посоветуйте обратиться за медицинской помощью", — добавляется в сообщении.