Самолет штатно сел в Перми после сообщения о "минировании"

"Посадка самолета прошла в штатном режиме в 18.10 (16.10 мск). На борту находились 60 пассажиров и пять членов экипажа. Борт сейчас осматривают взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Людей проводили в здание терминала, там их досматривают специалисты", — пояснил собеседник.
Ранее в понедельник РИА Новости в экстренных службах заявили, что на электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших в Пермь, Тюмень и Уфу. Рейс в Уфу уже благополучно приземлился.
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.