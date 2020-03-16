Самолет штатно сел в Перми после сообщения о "минировании"

"Посадка самолета прошла в штатном режиме в 18.10 (16.10 мск). На борту находились 60 пассажиров и пять членов экипажа. Борт сейчас осматривают взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Людей проводили в здание терминала, там их досматривают специалисты", — пояснил собеседник.