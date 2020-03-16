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Самолет штатно сел в Перми после сообщения о "минировании"
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РИА Новости

Самолет штатно сел в Перми после сообщения о "минировании"

17:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
"Посадка самолета прошла в штатном режиме в 18.10 (16.10 мск). На борту находились 60 пассажиров и пять членов экипажа. Борт сейчас осматривают взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Людей проводили в здание терминала, там их досматривают специалисты", — пояснил собеседник.
Ранее в понедельник РИА Новости в экстренных службах заявили, что на электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших в Пермь, Тюмень и Уфу. Рейс в Уфу уже благополучно приземлился.
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.
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14 марта, 21:22
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МоскваШереметьево (аэропорт)ПермьПроисшествия
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