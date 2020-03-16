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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-16T17:35+0300
https://ria.ru/20200316/1568684000.html
В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за риска коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости

В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за риска коронавируса

17:35 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ввел режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
В понедельник губернатор провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи с участием всех муниципальных образований округа, руководителей предприятий ТЭК, работающих в ЯНАО.
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"Мною принято решение о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Он отметил, что за этим следует ряд мер. Одна из ключевых - решение вопроса вахтового режима. Это главный источник ротации населения в регионе.
"Знаю, что ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трех месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников", - отметил Артюхов.
Губернатор рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, использующим на территории округа вахтовый метод. Это касается и строительного комплекса, развернутого силами окружных властей.
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"Необходимо отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, перенести на более поздний срок", - сказал Дмитрий Артюхов, обращаясь к главам муниципальных образований.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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