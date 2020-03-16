В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за риска коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ввел режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

В понедельник губернатор провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи с участием всех муниципальных образований округа, руководителей предприятий ТЭК, работающих в ЯНАО

"Мною принято решение о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Он отметил, что за этим следует ряд мер. Одна из ключевых - решение вопроса вахтового режима. Это главный источник ротации населения в регионе.

"Знаю, что ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трех месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников", - отметил Артюхов.

Губернатор рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, использующим на территории округа вахтовый метод. Это касается и строительного комплекса, развернутого силами окружных властей.

"Необходимо отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, перенести на более поздний срок", - сказал Дмитрий Артюхов, обращаясь к главам муниципальных образований.