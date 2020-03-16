Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок

Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Среди новых заболевших коронавирусом в Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть один ребёнок, у него легкие симптомы заболевания, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным федерального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в Москве подтверждено еще 20 случаев коронавирусной инфекции, всего в столице выявлены 53 случая.

"Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии , что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой", - сообщили в штабе.

Отмечается, что в настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва

Рейс В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва

Рейс S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва

Рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва

Рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва

Рейс SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва

Рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва

Рейс AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва

Рейс SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва

Рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва