"Аэроэкспресс" усилил меры дезинфекции в поездах и терминалах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания " Компания " Аэроэкспресс ", осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и столичными аэропортами, усилила меры дезинфекции в поездах, автобусах и терминалах в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире и распространением Covid-19, сообщил перевозчик.

"Компания "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. В целях обеззараживания контактных предметов на данный момент увеличена частота уборки салонов поездов, автобусов и железнодорожных терминалов с применением специальных дезинфицирующих средств. При уборке производится обработка спинок кресел, подлокотников, откидных столиков, дверных ручек, кнопок и других контактных поверхностей", - говорится в сообщении.

Дезинфекции также подлежат поверхности касс, билетных автоматов, стоек мобильных кассиров, турникетов и прочие поверхности.

Кроме того, двухэтажные аэроэкспрессы производства швейцарской компании Stadler оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха (УОВ). Перед поступлением в салон воздух попадает в специальную камеру УОВ, где происходит его обеззараживание под воздействием ультрафиолетовых ламп.

"Компания ведет строгий контроль над состоянием здоровья локомотивных бригад, водителей автобусов и персонала первой линии. Перед заступлением на смену сотрудники проходят медицинский осмотр, в том числе измеряется температура. В пунктах заступления установлены ультрафиолетовые лампы, ведется работа по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - отмечается в сообщении.

Для пассажиров в терминалах "Аэроэкспресса" размещены памятки о необходимых мерах личной гигиены. Также ведется работа по оснащению терминалов емкостями с антисептическим гелем для рук. "Аэроэкспресс" призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры предосторожности.