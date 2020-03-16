Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:05+0300
https://ria.ru/20200316/1568683389.html
"Аэроэкспресс" усилил меры дезинфекции в поездах и терминалах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/81/1558598175_0:159:3077:1890_1036x0_80_0_0_fc173629640d04e0e156b24e6eed9e2a.jpg
РИА Новости

"Аэроэкспресс" усилил меры дезинфекции в поездах и терминалах

17:51 16.03.2020 (обновлено: 18:05 16.03.2020)
158
© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
© Фото : Аэроэкспресс
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и столичными аэропортами, усилила меры дезинфекции в поездах, автобусах и терминалах в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире и распространением Covid-19, сообщил перевозчик.
"Компания "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. В целях обеззараживания контактных предметов на данный момент увеличена частота уборки салонов поездов, автобусов и железнодорожных терминалов с применением специальных дезинфицирующих средств. При уборке производится обработка спинок кресел, подлокотников, откидных столиков, дверных ручек, кнопок и других контактных поверхностей", - говорится в сообщении.
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Вчера, 08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Дезинфекции также подлежат поверхности касс, билетных автоматов, стоек мобильных кассиров, турникетов и прочие поверхности.
Кроме того, двухэтажные аэроэкспрессы производства швейцарской компании Stadler оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха (УОВ). Перед поступлением в салон воздух попадает в специальную камеру УОВ, где происходит его обеззараживание под воздействием ультрафиолетовых ламп.
Мужчина моет руки
Вчера, 15:55
"Просто мойте руки правильно". Малышева успокоила паникующих граждан
"Компания ведет строгий контроль над состоянием здоровья локомотивных бригад, водителей автобусов и персонала первой линии. Перед заступлением на смену сотрудники проходят медицинский осмотр, в том числе измеряется температура. В пунктах заступления установлены ультрафиолетовые лампы, ведется работа по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - отмечается в сообщении.
Для пассажиров в терминалах "Аэроэкспресса" размещены памятки о необходимых мерах личной гигиены. Также ведется работа по оснащению терминалов емкостями с антисептическим гелем для рук. "Аэроэкспресс" призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры предосторожности.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:122800
14 марта, 10:09
500001
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАэроэкспрессМоскваОбщество
Рекомендуем
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Александр Повалко на IX Гайдаровском форуме в Москве
В РВК назвали способ увеличения венчурного капитала в России
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Греф после командировки в Европу работает на удаленном режиме
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
S7 приостановила регулярные рейсы в Узбекистан и Казахстан
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот продлил элитные уровни участников программы "Аэрофлот бонус"
Магазин одежды
В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых
Фармацевт в аптеке
В России обсуждают налоговые каникулы и беспошлинный ввоз лекарств
Пуск ракеты с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М
Военные взяли выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" на управление
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М
Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на орбиту
Покупатели в супермаркете
Регионам поручили обеспечить запасы продуктов на два месяца
Лисица в Московском зоопарке
Московский зоопарк закроют для посетителей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не покидать квартиры
Супермаркет
Матвиенко призвала не опустошать в панике магазины из-за коронавируса
Александр Малинин
Певец Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния