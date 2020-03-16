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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:23+0300
https://ria.ru/20200316/1568683080.html
В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:0:3940:2217_1036x0_80_0_0_5f936ec470386c0ac850948d257ef180.jpg
РИА Новости

В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

17:23 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРостов-на Дону
Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области в связи с ситуацией с коронавирусом, проведение массовых мероприятий ограничено, сообщает правительство региона.
В понедельник состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области. Его провел губернатор региона Василий Голубев.
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"Согласно распоряжению губернатора в Ростовской области, устанавливается режим повышенной готовности. На время действия режима установлен запрет на проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий с участием свыше 500 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ, некоторые вузы региона перешли на дистанционное обучение. Школы, детсады, учреждения дополнительного образования продолжают работать под контролем соответствующих служб.
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Санитарные врачи проверяют пассажиров всех прибывающих авиарейсов, дезинфицируется пассажирский транспорт, работает круглосуточная телефонная линия минздрава. Случаев заражения коронавирусом в области не зарегистрировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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