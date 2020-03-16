В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Режим повышенной готовности введен в Ростовской области в связи с ситуацией с коронавирусом , проведение массовых мероприятий ограничено, сообщает правительство региона.

В понедельник состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области. Его провел губернатор региона Василий Голубев

"Согласно распоряжению губернатора в Ростовской области, устанавливается режим повышенной готовности. На время действия режима установлен запрет на проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий с участием свыше 500 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ, некоторые вузы региона перешли на дистанционное обучение. Школы, детсады, учреждения дополнительного образования продолжают работать под контролем соответствующих служб.

Санитарные врачи проверяют пассажиров всех прибывающих авиарейсов, дезинфицируется пассажирский транспорт, работает круглосуточная телефонная линия минздрава. Случаев заражения коронавирусом в области не зарегистрировано.