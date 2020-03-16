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Повторный прокат фильма "Курьер" Шахназарова перенесли
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РИА Новости

Повторный прокат фильма "Курьер" Шахназарова перенесли

18:30 16.03.2020
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© Мосфильм (1986)Кадр из фильма "Курьер"
Кадр из фильма Курьер
© Мосфильм (1986)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Повторный прокат трагикомедии Карена Шахназарова "Курьер" после цифровой реставрации, которую провел киноконцерн "Мосфильм", переносится на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба проекта.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой журнал "Искусство кино" совместно с ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" приняли решение перенести повторный прокат фильма Карена Шахназарова "Курьер" на неопределенный срок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что деньги за уже приобретенные билеты будут возвращены в ближайшее время, информация об обновленных датах повторного проката появится позже.
Фильм "Курьер" впервые вышел на экраны в 1986 году. Он рассказывает о молодом человеке Иване, который после окончания школы устраивается работать курьером в журнал "Вопросы познания". В первый рабочий день он отвозит профессору статью на проверку, и влюбляется в его дочь. Роли в картине исполнили Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова.
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КультураКино и сериалыНовости культурыОлег БасилашвилиКарен ШахназаровИнна ЧуриковаМосфильм
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