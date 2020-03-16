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В Афганистане 38 человек сбежали из карантина
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РИА Новости

В Афганистане 38 человек сбежали из карантина

17:16 16.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тридцать восемь человек, которые были изолированы из-за коронавируса, сбежали из больницы провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Таманну.
По его словам, у одного из сбежавших из региональной больницы подтвердился коронавирус.
Ранее местные СМИ сообщили, что 50 человек, изолированных из-за коронавируса, сбежали из больницы, однако Таманна уточнил, что сбежавших было 38.
На данный момент число зараженных коронавирусом в Афганистане составляет 21.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19АфганистанВ мире
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