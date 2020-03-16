В Афганистане 38 человек сбежали из карантина

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тридцать восемь человек, которые были изолированы из-за коронавируса, сбежали из больницы провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Таманну.
По его словам, у одного из сбежавших из региональной больницы подтвердился коронавирус.
Ранее местные СМИ сообщили, что 50 человек, изолированных из-за коронавируса, сбежали из больницы, однако Таманна уточнил, что сбежавших было 38.
На данный момент число зараженных коронавирусом в Афганистане составляет 21.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.