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"Заминированный" самолет, вылетевший из Москвы, благополучно сел в Уфе
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РИА Новости

"Заминированный" самолет, вылетевший из Москвы, благополучно сел в Уфе

17:02 16.03.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов Здание аэропорта "Уфа"
Здание аэропорта Уфа
© РИА Новости / Вадим Брайдов
УФА, 16 мар - РИА Новости. Вылетевший в Уфу из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в уфимском аэропорту, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее в понедельник РИА Новости в экстренных службах сообщали, что на электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших в Пермь, Тюмень и Уфу.
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"Самолет благополучно приземлился в уфимском аэропорту в 18.05 (16.05 мск). Были применены усиленные меры безопасности. Борт был обследован, мины не обнаружено", - сказал РИА Новости представитель международного аэропорта "Уфа".
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.
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МоскваУфаШереметьево (аэропорт)Происшествия
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