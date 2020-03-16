"Заминированный" самолет, вылетевший из Москвы, благополучно сел в Уфе

Ранее в понедельник РИА Новости в экстренных службах сообщали, что на электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших в Пермь, Тюмень и Уфу.
"Самолет благополучно приземлился в уфимском аэропорту в 18.05 (16.05 мск). Были применены усиленные меры безопасности. Борт был обследован, мины не обнаружено", - сказал РИА Новости представитель международного аэропорта "Уфа".
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.
5 марта, 12:19Спецслужбы работают по поиску "минеров", заявил Песков