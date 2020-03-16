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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-16T16:54+0300
https://ria.ru/20200316/1568681031.html
В Марокко закрыли все мечети
https://cdn25.img.ria.ru/images/156322/67/1563226721_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_20832d199652900fe97f24b2d78133d5.jpg
РИА Новости

В Марокко закрыли все мечети

16:54 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника мечети с целью остановить распространение коронавируса, сообщает газета Hespress со ссылкой на высший научный совет королевства.
Ранее марокканские власти приняли решение закрыть кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты.
Голубая мечеть в Стамбуле
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Сообщается, что рекомендация о закрытии мечетей поступила от короля Марокко Мухаммеда VI. Таким образом, из-за закрытия не будут проходить коллективные молитвы - пять ежедневных и пятничные. Традиционный призыв на молитву - азан - остается в силе.
"Подобная мера не будет длительной. Молитвы в мечетях возобновятся по решению соответствующих властей о нормализации ситуации в сфере здравоохранения", - заявил совет.
Вид из мечети Биби-Ханым
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По данным марокканского минздрава, в королевстве зафиксированы 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеВОЗМароккоВ мире
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