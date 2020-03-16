В Марокко закрыли все мечети

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Марокко приняли решение закрыть с понедельника мечети с целью остановить распространение коронавируса, сообщает газета Hespress со ссылкой на высший научный совет королевства.

Ранее марокканские власти приняли решение закрыть кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты.

Сообщается, что рекомендация о закрытии мечетей поступила от короля Марокко Мухаммеда VI. Таким образом, из-за закрытия не будут проходить коллективные молитвы - пять ежедневных и пятничные. Традиционный призыв на молитву - азан - остается в силе.

"Подобная мера не будет длительной. Молитвы в мечетях возобновятся по решению соответствующих властей о нормализации ситуации в сфере здравоохранения", - заявил совет.

По данным марокканского минздрава, в королевстве зафиксированы 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.