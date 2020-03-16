ФЕОР пока не отказывается от пасхальных трапез из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Федерация еврейских общин России ( Федерация еврейских общин России ( ФЕОР ) пока не отказывается от общественных седеров (пасхальных трапез) в связи с распространением коронавируса, но рекомендует верующим, вернувшимся из других стран, соблюдать карантин, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ФЕОР Дарья Михельсон.

"Пока мы готовим общественные седеры, не меняем праздничную программу на Песах. Но мы рекомендуем всем раввинам контролировать, чтобы люди, прибывшие из других стран, соблюдали карантин", - сказала Михельсон.

По ее словам, из-за распространения коронавируса главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода отменили командировки. Также в ФЕОР временно отказались от приема делегаций и гостей из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в ФЕОР сообщили, что на карантин закрыли столичные еврейские учебные заведения. В организации рекомендовали российским иудеям изучать Тору дистанционно и при "малейшем сомнении" из-за самочувствия не посещать синагогу. Кроме того, Борода советовал верующим воздержаться от поцелуев свитков Торы, сидуров и мезуз и не пить вино из одного бокала после произнесения кидуша.

Песах (еврейская Пасха) в 2020 году празднуется с 8 по 16 апреля.