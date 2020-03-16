Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-16T16:22+0300
https://ria.ru/20200316/1568678089.html
ФЕОР пока не отказывается от пасхальных трапез из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

ФЕОР пока не отказывается от пасхальных трапез из-за коронавируса

16:17 16.03.2020 (обновлено: 16:22 16.03.2020)
189
© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) пока не отказывается от общественных седеров (пасхальных трапез) в связи с распространением коронавируса, но рекомендует верующим, вернувшимся из других стран, соблюдать карантин, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ФЕОР Дарья Михельсон.
"Пока мы готовим общественные седеры, не меняем праздничную программу на Песах. Но мы рекомендуем всем раввинам контролировать, чтобы люди, прибывшие из других стран, соблюдали карантин", - сказала Михельсон.
По ее словам, из-за распространения коронавируса главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода отменили командировки. Также в ФЕОР временно отказались от приема делегаций и гостей из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 10:49Религия и мировоззрение
Российским иудеям при недомогании рекомендуют не посещать синагогу
Ранее в ФЕОР сообщили, что на карантин закрыли столичные еврейские учебные заведения. В организации рекомендовали российским иудеям изучать Тору дистанционно и при "малейшем сомнении" из-за самочувствия не посещать синагогу. Кроме того, Борода советовал верующим воздержаться от поцелуев свитков Торы, сидуров и мезуз и не пить вино из одного бокала после произнесения кидуша.
Песах (еврейская Пасха) в 2020 году празднуется с 8 по 16 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
Вчера, 12:53Распространение нового коронавируса COVID-19
Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса
110000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарОбщество
Рекомендуем
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция
Храм в Страсбурге ввел ограничения на присутствие прихожан за службой
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Церковь Святого Петра в Яффе
В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
Пожилым прихожанам храмов Москвы будут доставлять продукты на дом
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Российским иудеям при недомогании рекомендуют не посещать синагогу
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ не комментируют изменения в пасхальных богослужениях в Ватикане
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
В Марокко закрыли все мечети
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"
Женщина в храме
Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
Фестиваль Koktebel Jazz Party
В Москве саксофонист Сергей Головня выступит с Юлией Чичериной
Кадр из фильма Курьер
Повторный прокат фильма "Курьер" Шахназарова перенесли
Одноухий щенок золотистого ретривера
В США родился щенок-единорог с одним ухом
Театр имени Евгения Вахтангова
Театр Вахтангова отменил спектакли на своих площадках до 10 апреля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния