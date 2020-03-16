Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Власти украинских городов Николаев, Полтава, Ужгород и Сумы приняли решение ввести карантин, соответствующие решения были приняты горсоветами в понедельник.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространения коронавируса.

В Николаеве закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек. "Семнадцатого марта 2020 с 00.00 (01.00 мск) временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более десяти человек", - говорится в распоряжении мэра Александра Сенкевича, опубликованном на сайте горсовета.

Мэр Сум призвал предприятия перейти на дистанционную работу. "Руководитель областного центра настоял на дистанционной работе при помощи электронных гаджетов, вроде телефонов, компьютеров, планшетов", - сообщила пресс-служба Сумского горсовета.

На сайте Полтавского горсовета также сообщается, что с 17 марта в городе должны быть закрыты на карантин все торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, заведения общественного питания. "Жесткий режим карантина будет введен во всем городе. В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто- и железнодорожные вокзалы, больницы и органы местного самоуправления", - сообщается на сайте.

Кроме того, мэр Ужгорода Богдан Андреев сообщил о закрытии с 17 марта большинства заведений. "Приняли решение приостановить в Ужгороде с 17 марта работу практически всех учреждений, за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправок", - написал он на странице в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.