Поморье усиливает меры против распространения коронавируса

"Современный мир существует практически без границ: люди общаются, ездят на дальние расстояния. В условиях существующей угрозы распространения коронавирусной инфекции мы должны своевременно предпринять все необходимые меры, чтобы оградить жителей области от возможности заболевания. В то же время, ни о какой панике не может быть и речи, ситуация в регионе находится под жестким контролем", – цитирует пресс-служба слова Орлова на совещании.