Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
2020-03-16T15:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568675343.html
Поморье усиливает меры против распространения коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568675086_0:0:1640:923_1036x0_80_0_0_45cb5c47e3d72b1c10bdc297af211259.jpg
РИА Новости

Поморье усиливает меры против распространения коронавируса

15:49 16.03.2020
926
© Фото : пресс-служба регионального правительства Архангельской областиОперативное совещание при Губернаторе Архангельской области
Оперативное совещание при Губернаторе Архангельской области
© Фото : пресс-служба регионального правительства Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Архангельская область вводит дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, эпидемиологическая  ситуация в регионе находится под жестким контролем, сообщил губернатор Игорь Орлов.
В частности, до конца апреля отменены все заграничные командировки в правительстве Архангельской области, подведомственных учреждениях и организациях, в них вводится контроль состояния здоровья работников – с измерением температуры тела и занесением данных в специальный журнал. Кроме того, работникам рекомендовано временно воздержаться от проведения отпусков за рубежом.
Областному Минтранспорта поручено обеспечить действенный контроль за всеми видами транспорта: все автобусы, такси, самолеты и вертолеты должны проходить обязательную противоэпидемическую обработку. Министерству АПК и торговли поручено проследить за безусловным соблюдением работниками предприятий торговли и общепита требований противоэпидемического режима.
Аналогичные меры рекомендовано ввести муниципальным образованиям.
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вчера, 15:44Культура
Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие решения приняты по итогам оперативного совещания в правительстве области, на котором глава Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов выступил с предложением рассмотреть вопросы о соблюдении дезинфекционного режима в местах массового скопления людей: в общественном транспорте, местах общественного питания, крупных торговых центрах. По его словам, необходим также переход всех предприятий и организаций, независимо от форм собственности, на усиленный противоэпидемический режим. Эти и другие вопросы, а также план мероприятий по противодействию распространения инфекции будут обсуждаться на заседании оперативного штаба, отмечается в сообщении.
"Современный мир существует практически без границ: люди общаются, ездят на дальние расстояния. В условиях существующей угрозы распространения коронавирусной инфекции мы должны своевременно предпринять все необходимые меры, чтобы оградить жителей области от возможности заболевания. В то же время, ни о какой панике не может быть и речи, ситуация в регионе находится под жестким контролем", – цитирует пресс-служба слова Орлова на совещании.
Любые вопросы, связанные с коронавирусом, жители региона могут задать по телефону круглосуточной горячей линии 66-99-07, говорится в сообщении.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьАрхангельская областьОбщество
Рекомендуем
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Женщина в храме
Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии
Московская область
В Подмосковье обязали уведомлять о мероприятиях на 50 и менее человек
Вывеска МСП банка
МСП Банк поддержал производителя светотехники для взрывоопасных зон
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
Нальчик
В КБР рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Губайдуллин: компании должны платить больше за утилизацию мусора
Кадр из трейлера к сериалу Старгёрл
Опубликован трейлер сериала "Супергерл"
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
Города России. Казань
Брифинг в правительстве Татарстана пройдет дистанционно
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок
Врач заполняет больничный лист
Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке
Тест-система для выявления коронавируса
В Туве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния