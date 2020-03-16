Поморье усиливает меры против распространения коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Архангельская область вводит дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, эпидемиологическая ситуация в регионе находится под жестким контролем, сообщил губернатор Игорь Орлов.
В частности, до конца апреля отменены все заграничные командировки в правительстве Архангельской области, подведомственных учреждениях и организациях, в них вводится контроль состояния здоровья работников – с измерением температуры тела и занесением данных в специальный журнал. Кроме того, работникам рекомендовано временно воздержаться от проведения отпусков за рубежом.
Областному Минтранспорта поручено обеспечить действенный контроль за всеми видами транспорта: все автобусы, такси, самолеты и вертолеты должны проходить обязательную противоэпидемическую обработку. Министерству АПК и торговли поручено проследить за безусловным соблюдением работниками предприятий торговли и общепита требований противоэпидемического режима.
Аналогичные меры рекомендовано ввести муниципальным образованиям.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие решения приняты по итогам оперативного совещания в правительстве области, на котором глава Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов выступил с предложением рассмотреть вопросы о соблюдении дезинфекционного режима в местах массового скопления людей: в общественном транспорте, местах общественного питания, крупных торговых центрах. По его словам, необходим также переход всех предприятий и организаций, независимо от форм собственности, на усиленный противоэпидемический режим. Эти и другие вопросы, а также план мероприятий по противодействию распространения инфекции будут обсуждаться на заседании оперативного штаба, отмечается в сообщении.
"Современный мир существует практически без границ: люди общаются, ездят на дальние расстояния. В условиях существующей угрозы распространения коронавирусной инфекции мы должны своевременно предпринять все необходимые меры, чтобы оградить жителей области от возможности заболевания. В то же время, ни о какой панике не может быть и речи, ситуация в регионе находится под жестким контролем", – цитирует пресс-служба слова Орлова на совещании.
Любые вопросы, связанные с коронавирусом, жители региона могут задать по телефону круглосуточной горячей линии 66-99-07, говорится в сообщении.